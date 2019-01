Xô xát với nữ tiếp viên quán karaoke, 2 thanh niên bị đánh bầm dập

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Hưng Yên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên vừa điều tra làm rõ và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích gồm: Lò Văn Thắng (SN 2000, ở huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La); Trần Văn Phương (SN 1999, ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) và Phạm Hà Anh (SN 2000, ở huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội).

Nhóm đối tượng mang hung khí tới tấn công các nạn nhân

Theo kết quả điều tra, khoảng 23h13 ngày 15/12, anh Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1983) và anh Nguyễn Thành Chung (SN 1993), đều ở xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm cùng một số người bạn đến hát tại quán karaoke Hồng Nhung ở thôn Cát Lư, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm.

Tại đây, anh Hùng đã gọi 3 nhân viên nữ đến để phục vụ rót bia và bấm bài hát, sau đó xảy ra xô xát với số nữ nhân viên trên. Ngay sau đó các đối tượng Thắng, Phương và Anh cùng 4 đối tượng khác trong nhóm các nữ nhân viên phục vụ đã xông đến quán karaoke, dùng dao, kiếm đánh nhóm của anh Hùng, khiến anh Hùng và anh Chung bị thương phải đi điều trị tại bệnh viện.

Tại cơ quan công an, các đối tượng trên khai nhận làm việc cho Lê Văn Lam (SN 1989, ở thôn Hùng Trì, xã lạc Đạo, huyện Văn Lâm), đây là đối tượng chuyên cung cấp nữ tiếp viên cho các quán karaoke trên địa bàn huyện và các vùng lân cận. Hiện đối tượng Lam đang bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Lâm đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Lam, đồng thời tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

Chê tiền boa chỉ 100.000 đồng, tiếp viên karaoke kêu người đánh khách Tiếp viên quán karaoke chê tiền boa ít nên gọi bạn đến đánh khách. Hậu quả, người bị thương, kẻ vào tù.