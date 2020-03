Xử lý vi phạm giao thông, CSGT phát hiện kẻ say xỉn giả danh Công an

Theo đó, vào lúc 14h30 ngày 22/3, tại Km 42+900, Quốc lộ 5 thuộc địa phận thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tổ TTKS thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương tiến hành dừng, kiểm tra xe ô tô biển số 29A-401.80 với vi phạm “Điều khiển xe có tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng đã hết hạn sử dụng dưới 1 tháng” do đã hết hạn từ ngày 12/3/2020.

Đối tượng làm giả giấy tờ Chứng minh Công an nhân dân

Sau khi dừng phương tiện, tổ công tác yêu cầu lái xe xuất trình các loại giấy tờ có liên quan nhưng lái xe không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì. Tổ công tác đã đưa phương tiện về trụ sở Trạm CSGT Ngã Ba Hàng để tiếp tục xác minh làm rõ.

Tại trụ sở, tiến hành kiểm tra nồng độ cồn với lái xe xác định mức nồng độ cồn là 0,364 mg/l khí thở. Lái xe nhận là Đồng Xuân N, sinh năm 1980, hiện đang công tác tại một đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và đưa ra 1 Giấy chứng minh công an nhân dân mang tên Đồng Xuân N.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận tên thật là Quách Mạnh Hùng, sinh năm 1984, trú tại quận Ba Đình, TP Hà Nội và đã xuất trình các loại giấy tờ liên quan mang tên Quách Mạnh Hùng.

Giấy phép lái xe của tài xế.

Đối tượng khai nhận là người lái xe tự do, không phải là cán bộ Công an. Khoảng tháng 7/2019, đối tượng nhặt được số hiệu của cán bộ Công an nhân dân nên đã lên mạng tìm hiểu nhờ một người quen qua mạng, làm giả Giấy chứng minh Công an nhân dân. Mục đích làm giả giấy tờ để khi lưu thông trên đường nếu bị lực lượng Cảnh sát giao thông dừng kiểm tra thì sẽ sử dụng Giấy chứng minh Công an nhân dân nói trên xin để không bị xử phạt.

Với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính với vi phạm “Điều khiển xe có tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng đã hết hạn sử dụng dưới 01 tháng” với mức phạt 05 triệu đồng; và “Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở đến dưới 0,4 miligam/1lít khí thở” với mức phạt 17 triệu đồng. Hình phạt bổ sung đối với hai vi phạm trên là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 17 tháng, tạm giữ phương tiện tối đa 7 ngày trước khi ra quyết định xử phạt.

Về nội dung làm giả giấy tờ Chứng minh Công an nhân dân, tổ công tác đã lập biên bản vụ việc bàn giao cho Công an TP Hải Dương tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định./.