Xử phạt 3 người nổ pháo ăn mừng U22 Việt Nam vô địch SEA Games 30

Ngày 12/12, thông tin từ Công an TP. Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này phát hiện 3 đối tượng tàng trữ, sử dụng pháo để ăn mừng chiến thắng của U22 Việt Nam sau trận chung kết.

Đó là Lê Tiến Khoa (2000, trú Lộc Hà), Nguyễn Hữu Đức (1996, trú Cẩm Xuyên) có hành vi sử dụng pháo trái phép và Nguyễn Văn Lý (1991, trú Cẩm Xuyên).

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Vào khoảng 22h tối 10/12, sau chiến thắng của U22 Việt Nam, hàng ngàn người ở Hà Tĩnh đã đổ ra đường ăn mừng. Trong đó, một số đối tượng lợi dụng đám đông mang theo pháo hoa, pháo điện để nổ trái phép.

Công an TP Hà Tĩnh đã huy động khoảng 300 người giữ an ninh, trật tự để đảm bảo cho người dân cổ vũ an toàn.

Theo lãnh đạo Công an thành phố, sau khi phát hiện sự việc, đơn vị đã lập biên bản xử phạt hành chính những người trên. Đồng thời tuyên truyền, khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành quy định không sử dụng pháo trái phép trong dịp Tết Nguyên Đán 2020./.