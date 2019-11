Xử phạt đối tượng đốt pháo ở sân Mỹ Đình trận Việt Nam -UAE

Công an Hà Nội ngày 16/11 đưa tin, Công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định xử phạt đối tượng N.T.D (SN 1999, trú tại Hà Nội) về hành vi đốt pháo sáng trong sân vận động Mỹ Đình.



Đối tượng N.T.D

Trước đó khoảng 22h ngày 14/11, sau khi kết thúc trận đấu bóng giữa đội tuyển Việt Nam và UAE, tổ công tác Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện D đốt pháo sáng trong sân vận động nên đã khống chế và đưa D về trụ sở để làm rõ.

Tại Cơ quan Công an, D khai nhận lợi dụng lúc đông cổ động viên tràn vào sân qua cửa soát vé đã tuồn pháo sáng vào, nhằm mục đích đốt trong trận đấu. Tuy nhiên do lực lượng Công an làm nhiệm vụ chặt chẽ nên D không thực hiện được, chỉ đến khi trận đấu kết thúc, D mới đốt. Khi D định đốt quả thứ 2 thì bị phát hiện.

Căn cứ điểm b Khoản 2 Điều 10 Nghị định 167/2013/NĐ-CP, Công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định xử phạt hành chính D số tiền 1,5 triệu đồng về hành vi sử dụng các loại pháo mà không được phép./.