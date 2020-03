Xử phạt người đưa tin "Xong rồi lượm ơi. Covid-19 có tại Quảng Ngãi"

Một chủ tài khoản facebook vừa bị Cơ quan an ninh, Công an tỉnh Quảng Ngãi xử phạt hành chính về hành vi đăng tải nội dung sai sự thật về dịch Covid 19.



Huỳnh Thị Kim K. tại cơ quan công an

Trước đó, tối 9/3, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện chủ tài khoản facebook Kiều's Kim's đăng tải thông tin có nội dung “Xong rồi lượm ơi. Covid-19 đã có tại Quảng Ngãi...!!!”.

Trong phần bình luận, chủ tài khoản này còn có những dòng tin nhắn sai sự thật về Covid 19 với bạn bè. Thông tin này làm nhiều người hoang mang.

Qua xác minh, lực lượng an ninh xác định chủ tài khoản là Huỳnh Thị Kim K., 26 tuổi, ở phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi.

Làm việc với cơ quan công an, Huỳnh Thị Kim K. đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình và cam kết không tái phạm. Công an tỉnh Quảng Ngãi đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt Huỳnh Thị Kim K. 5 triệu đồng về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Đến nay, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã xử lý 11 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về Covid 19 trên mạng xã hội. Đại tá Võ Văn Dương - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo: "Khi cung cấp, đăng, chia sẻ thông tin thì cần phải biết thông tin đó chính thống hay không. Khuyến cáo người sử dụng internet cấn phải biết khai thác những thông tin hữu ích, phải nhận diện, phân biệt đúng sai, phải trái từ đó có ứng xử, tương tác phù hợp với luật an ninh mạng. Không lợi dụng mạng xã hội để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật"./.