Xuyên tạc vụ Đồng Tâm, Facebooker “Chương May Mắn” lĩnh án 18 tháng tù

Ngày 27/4, Tòa án Nhân dân quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ xét xử sơ thẩm bị cáo Chung Hoàng Chương (43 tuổi, ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Tòa án Nhân dân quận Ninh Kiều đã tuyên phạt Chung Hoàng Chương 18 tháng tù

Theo cáo trạng, ngày 15/9/2019, Công an quận Ninh Kiều phát hiện tài khoản Facebook “Chương May Mắn” do Chung Hoàng Chương làm chủ tài khoản đã đăng, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước, bôi nhọ lãnh đạo Trung ương và địa phương.



Tiến hành kiểm tra, Công an quận Ninh Kiều phát hiện 16 bài viết trên tài khoản “Chương May Mắn” có nội dung xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Lực lượng chức năng phát hiện, Chung Hoàng Chương đăng tải nhiều bài viết có nội dung mang tính chất xuyên tạc, làm mất uy tín của cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang trong vụ chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội, làm cho người đọc hiểu sai lệch về vụ việc.

Trước đó, Lực lượng Công an tạm giữ niêm phong các phương tiện, thiết bị có liên quan.

Ngoài ra, lực lượng Công an còn ghi nhận thêm 35 bài viết trên tài khoản của Chung Hoàng Chương chứa nội dung nói xấu, xúc phạm danh dự lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tại tòa, Chung Hoàng Chương hối hận về việc làm của mình. Kết thúc phiên tòa, Tòa án Nhân dân quận Ninh Kiều đã tuyên phạt Chung Hoàng Chương 18 tháng tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”./.