Yên Bái: 5 đối tượng tung tin sai về dịch Covid-19, xử phạt 55 triệu đồng

Cụ thể, tài khoản L.Đ.B đăng: "Ae phố Mậu A biết khu này chưa, ae chú ý đừng đi qua đây khi không có việc cần thiết nha, để đảm bảo an toàn cho mình và người xung quanh" .



Xử phạt đối tượng tại Cơ quan Công an

Sau khi bài viết được đăng tải đã có 165 lượt chia sẻ, 168 bình luận kèm theo. Trong đó tài khoản L. Đ. B đã bình luận với các nội dung " Mậu A hơn 140 người bị rùi, mày sau trường cứ cẩn thận", “không phải đồn mà là sự thật, Yên Hợp 36 người chuẩn bị lên đấy cách ly rồi, mày cứ yên tâm ".

Sau đó B đã gỡ bỏ bài viết. Công an huyện Văn Yên qua xác minh, làm rõ tài khoản trên là của L. Đ. B, sinh năm 1999, trú tại tổ dân phố 11, thị trấn Mậu A.



Ngày 28/3, Công an huyện Văn Yên phối hợp với phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh mời anh B lên trụ sở Công an huyện để làm việc, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với L. Đ. B. số tiền 10 triệu đồng và yêu cầu đính chính thông tin trên facebook và cam kết không tái phạm.



Như vậy, từ tháng 2 đến nay, Công an Yên Bái đã phát hiện, xử lý hành chính 5 trường hợp đăng tin sai sự thật liên quan đến dịch Covid-19 trên mạng xã hội, với số tiền xử phạt là 55 triệu đồng./.