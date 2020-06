"Yêu râu xanh" 70 tuổi ở Nghệ An nhiều lần xâm hại 2 bé gái hàng xóm

Ngày 13/6, trao đổi với phóng viên một cán bộ công an xã Văn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An xác nhận, sau khi hoàn tất hồ sơ công an xã Văn Thành đã chuyển vụ việc cho Công an huyện Yên Thành tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. Bước đầu, khi làm việc tại công an xã Văn Thành "yêu râu xanh" 70 tuổi cũng đã có đơn xin đầu thú về hành vi xâm hại tình dục hai bé gái.

Ảnh minh hoạ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23h45 ngày 9/6, đối tượng Nguyễn Phi Hùng (SN 1950, trú xã Văn Thành, huyện Yên Thành) đã làm đơn xin được đầu thú về hành vi xâm hại tình dục trẻ em.

Trong đơn thú nhận, ông Hùng trình bày vào 17h ngày 9/6, khi đến nhà hàng xóm chơi, thấy bé gái 9 tuổi đang học bài một mình nên nảy sinh ý định xâm hại tình dục. Đối tượng đã dụ dỗ cháu bé để thực hiện ý đồ của mình. Nguyễn Phi Hùng khai nhận thực hiện hành vi xâm hại cháu bé nhiều lần.

Ngoài ra, Nguyễn Phi Hùng cũng khai nhận đã thực hiện hành vi xâm hại đối với bé gái 8 tuổi khác trú cùng xóm.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.