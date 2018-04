Bất lực với cô vợ nghiện thả thính sống ảo trên Facebook

Vợ chồng tôi lấy nhau đã 15 năm, có 2 con. Vợ tôi ngót nghét 40 tuổi, cuộc sống nhàn hạ, được chồng cung phụng đủ thứ nên trông trẻ trung hơn so với tuổi thật.

Tôi là doanh nhân, cũng kiếm được tiền, vợ tôi không phải lo nghĩ gì về kinh tế vì đã có tôi chu toàn hết. Không hiểu có phải vì tôi quá chiều vợ hay không mà càng ngày cô ấy càng bỏ bê gia đình, rảnh rang tối ngày tụ tập bạn bè, đi chơi, ăn uống, shopping, chụp ảnh hở hang rồi đăng lên Facebook khiến tôi rất bực mình.

Tôi vốn bận rộn công việc, không có thời gian tham gia mạng xã hội, vả lại vợ cũng không kết bạn với tôi. Nghe bạn bè kể lại, tôi vào xem Facbook của vợ, thấy cô ấy đăng nhiều ảnh rất chướng tai gai mắt, ưỡn ẹo tạo dáng, mắt xanh mỏ đỏ, ăn mặc lố lăng, phô bày ngồn ngộn các bộ phận cơ thể. Tôi xem mà nóng mặt xấu hổ, chỉ muốn độn thổ.

Tôi về nhà góp ý, từ nhẹ nhàng đến to tiếng cũng không xong. Vợ tôi thì chanh chua đanh đá, cho rằng tôi cổ hủ, không thích thì đừng vào xem và tôi không có quyền can thiệp vào tự do cá nhân của cô ấy.

Vợ tôi tỏ rõ sự sung sướng trước những lời tán tụng của thiên hạ, trong đó đa số là đàn ông. Tôi cảm thấy bất lực và không biết phải cư xử thế nào với cô vợ thích sống ảo này?./.

