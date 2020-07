Có nên tha thứ khi chồng ngoại tình?

Tôi năm nay đã xấp xỉ tuổi 50, chồng tôi hơn tôi 2 tuổi, vợ chồng tôi sinh được hai người con, các cháu đã trưởng thành và xây dựng gia đình. Tưởng rằng sau bao nhiêu năm vất vả chăm lo gia đình, giờ đến lúc phải được hưởng an nhàn, hạnh phúc bên nhau. Ai ngờ vào một ngày tôi phát hiện ra sự thật động trời của chồng. Anh đã đi ngoại tình bao lâu nay mà tôi không hề hay biết.

Chồng tôi đi làm thợ xây từ nhiều năm nay, đợt đó nhiều việc, nên chủ cai thầu có tuyển thêm thợ phụ là một người phụ nữ đã góa chồng và có tới 4 đứa con. Chồng tôi và cô ấy như dính phải tiếng sét ái tình, mới gặp mà đã sinh tình cảm và lén lút quan hệ với nhau. Mấy lần tôi thấy người trong làng nói ra nói vào nhưng vẫn một mực tin tưởng ở chồng mình. Có người nhìn thấy anh chở người phụ nữ đó cùng con của cô ấy đi chơi về kể với tôi, tôi hỏi nhưng anh chối không nhận bảo là chủ thầu nhờ đèo đi mua vật tư. Rồi còn nói là tôi hay ghen bóng ghen gió.

Tôi đã nhiều lần để ý nhưng không phát hiện ra được gì, bởi anh đã cố tình xóa giấu vết rất kĩ. Tôi nói điều này là có căn cứ, vì năm 2008- 2009 tôi đã từng nghi ngờ chồng mình không thành thật. Thời điểm ấy tối nào anh cũng đi chơi và toàn nói dối tôi là đi tập văn nghệ cùng người này, người kia, kể cả trời mưa to, bão bùng. Một hôm tôi bỏ hết công việc, đi theo dõi anh và phát hiện ra anh giấu tôi đi chơi lô đề. Mỗi ngày làm được 230.000 đồng vậy mà anh dám chơi đề hết những 1 triệu, khi tôi phát hiện ra thì số nợ đã lên đến 10 triệu. Tôi tiết kiệm mua được 3 chỉ vàng anh cũng mang đi nướng vào cờ bạc lô đề hết. Hồi đó tôi nuôi mấy con lợn, không may cả đàn bị ốm phải mua thuốc thang về chữa, thì anh đay nghiến chửi rủa tôi thậm tệ. Đến lúc tôi bán đàn lợn được 4 triệu, anh liền rút 2 triệu đi chơi, tức giận tôi có nói vài câu thì lại ầm ĩ nhà cửa. Thời gian đó vợ chồng tôi rất hay cãi nhau, có những lúc tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn để tự giải thoát cho mình, nhưng vì thương con nên tôi cố chịu đựng. Không thể chịu đựng được, tôi đã nhờ công an địa phương can thiệp.



Sau lần làm găng đó anh có vẻ thay tâm đổi tính chí thú làm ăn, tôi rất mừng. Ai ngờ đâu chục năm sau thì sét đánh ngang tai, anh ấy đã phản bội tôi. Tệ hại hơn nữa là trong bữa cơm của gia đình, chồng tôi cứ nhắc đến người phụ nữ đó, rồi quan tâm đến con của cô ta. Nghi ngờ, nhưng tôi vẫn cố giữ vẻ ôn hòa và nhắc khéo chồng nên để tâm tới gia đình. Nhiều đêm ngủ tôi cũng đánh động chuyện người này người kia đi ngoại tình để chồng tôi biết quay đầu vào bờ, nhưng anh ấy vẫn phủ nhận và nói rằng bản thân đã trải qua cảnh dì ghẻ con chồng rồi nên không bao giờ có ý định tơ tưởng ngoại tình. Bởi nếu không may chúng tôi chia tay như bố mẹ anh trước kia thì lại làm khổ các con. Tôi cứ tỏ ý tin tưởng cho qua chuyện nhưng quả thật vẫn bán tin bán nghi để ý thái độ của chồng.

Quả nhiên một hôm tôi đã nghe lén được cuộc điện thoại thân mật của chồng tôi với người đàn bà đó. Phần vì đau khổ, phần vì tức giận nên tôi đã làm ầm ĩ mọi chuyện lên. Tôi hỏi chồng tôi rằng “ Tôi đã làm gì sai mà hết lần này đến lần khác anh làm khổ tôi” nhưng anh chỉ lặng thinh không nói gì. Tôi có điều tra thêm những người làm cùng thì họ bảo trưa nào hai người cũng ngủ với nhau. Thật đau đớn và xót xa, tôi không biết nên làm gì lúc này nữa? Tôi vẫn còn yêu anh, nhưng cũng hận anh rất nhiều, mỗi lần nghĩ đến việc hai người ấy trưa nào cũng đầu ấp tay gối, rồi tối về lại ngủ chung giường ngọt nhẹ với tôi mà thấy thật đau đớn. Tôi muốn tung hê, nói cho tất cả mọi người cùng biết việc xấu xa anh ấy đã làm với tôi nhưng rồi lại nghĩ lại. Có nên cho anh ấy một cơ hội hay là chia tay để cuộc sống được thanh thản, nhẹ nhàng hơn đây? Tôi đã mất hết niềm tin vào chồng mình, càng nghĩ đến chuyện này tôi thấy tim mình như bóp nghẹn lại!./.