Điều lạ lùng về phụ nữ cổ đại ít ai biết tới

Các cô gái La Mã cũng có một phiên bản búp bê gần giống búp bê Barbie hiện đại. Ở Rome cổ đại, các cô gái kết hôn khi họ mới chỉ 12 tuổi. Mặc dù tuổi thơ của họ không kéo dài, họ vẫn chơi đồ chơi, đó là một con búp bê bằng gỗ có một số điểm tương đồng với Barbie, nhưng không có kích thước lý tưởng của búp bê Barbie hiện đại. Phụ nữ Ai Cập cổ đại có quyền thừa kế ngai vàng. Ai Cập dân chủ hơn nhiều vương quốc cổ đại khác. Bằng chứng là bất chấp giới tính, bất cứ đứa trẻ nào là con của một vị vua cũng có thể kế thừa ngai vàng. Quyền của nam giới và phụ nữ gần như bằng nhau. Phụ nữ Hy Lạp có quyền ly dị. Mặc dù phụ nữ ở Hy Lạp cổ đại không được coi là công dân, quyền và tự do của họ bị hạn chế nhưng thủ tục ly hôn khá công bằng. Nếu một người phụ nữ muốn ly hôn, cô ấy chỉ cần thỏa thuận với một người nam đồng ý có trong tên của cô ấy. Tuy nhiên, nếu một người đàn ông muốn ly hôn, tất cả những gì anh phải làm đuổi vợ ra khỏi nhà. Phụ nữ Ai Cập có thể giữ các vị trí tôn giáo cao. Ngoài ra, phụ nữ Ai Cập cổ đại không chỉ là những bà nội trợ thông thường, họ đã quen với các công việc xã hội. Có nhiều hiện vật khác nhau chứng tỏ phụ nữ còn là nhạc sĩ chuyên nghiệp, vũ công và khách mời của bữa tiệc. Phụ nữ La Mã được giáo dục. Hầu hết các cô gái đều được dạy những điều căn bản về đọc và viết ở trường. Tuy nhiên, một số gia đình muốn con gái mình có kiến thức rộng hơn, họ thuê những người dạy kèm riêng cho con. Các cô gái La Mã đã mặc bikini. Như được mô tả trong bức tranh khảm này từ thế kỷ thứ 4 sau Công nguyên, được tìm thấy ở Sicily, các cô gái La Mã đã mặc đồ bikini như thời hiện đại. Phụ nữ La Mã khá khoẻ mạnh. Cùng một bức tranh khảm cho thấy phụ nữ La Mã cũng rất quan tâm đến thể thao. Ở Rome cổ đại, phụ nữ có nhiều hoạt động giải trí và đời sống xã hội phong phú. Một người phụ nữ Trung Quốc có thể bị chồng bỏ nếu cô ấy nói quá nhiều. Ở Trung Quốc cổ đại, phụ nữ hầu như không có quyền và được coi là tài sản của chồng. Người phụ nữ thường gặp chồng lần đầu tiên trong đám cưới. Lý do để một người đàn ông ly hôn là: vợ không đẻ con trai, mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh truyền nhiễm, ghen tuông, nói quá nhiều... Phụ nữ Ấn Độ được tự do lựa chọn chồng. Ngày nay, các cuộc hôn nhân sắp xếp cũng khá phổ biến ở Ấn Độ nhưng trong thời cổ đại, một người đàn bà có quyền ngang bằng một người đàn ông. Cô ấy không chỉ có quyền chọn chồng mà còn kết hôn bất cứ khi nào cô ấy muốn.

