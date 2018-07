Ghen tuông vô lối, vợ làm mất mặt chồng trên Facebook

Tôi rất sợ mỗi khi nghe điện thoại reng vào lúc nửa đêm. Vậy mà đêm nay đang thiu thiu ngủ bỗng điện thoại kêu vang làm tôi choàng tỉnh giấc. Đầu dây bên kia là tiếng gầm gừ của cô bạn thân cùng với tâm trạng khó chịu.

Tôi xin lỗi vì đã gọi điện khuya thế này, nhưng tôi tức quá không sao ngủ được. Ông lên facebook mà xem vợ ông đã bình luận như thế nào về bạn thân của chồng...

Ảnh minh họa

Trước ngày cưới, tôi đã kể cho vợ nghe về những người bạn thân của mình trước đó. Rằng tôi từng yêu đơn phương cô bạn thân, nhưng lớn lên thì mới nhận ra đấy chỉ là tình yêu tuổi học trò. Những việc ngày xưa ấy tuy không có gì quan trọng nhưng tôi vì một phút vui miệng kể ra mà thôi.

Nhưng với vợ thì hoàn toàn khác, hiểu những gì tôi nói thật không đơn giản. Trong tâm trí vợ lúc nào cũng sợ tôi mang hình bóng cũ. Vợ thường xuyên xâm nhập vào thế giới riêng của chồng. Nào đồ dùng cá nhân, mail, facebook, điện thoại, zalo của chồng, vợ đều lục tung lên hết, tôi thật sự rất khổ tâm và giận mình đã quá thành thật, để vợ có cớ gây chuyện.

Mỗi khi hai vợ chồng có bất đồng, hay nhà chồng đụng chạm đến tự ái của vợ là ngay lập tức vợ đay nghiến, lôi những điều tôi kể ra nhiếc móc.

Thật tình thì facebook của tôi chả có gì nghiêm trọng nên cũng không quan tâm lắm. Chỉ khổ một nỗi vợ thì không hề có ý nghĩ đơn giản như vậy. Vợ lo sốt vó rằng tôi lợi dụng facebook để tán tỉnh những phụ nữ khác. Câu chuyện được bắt đầu từ những bình luận vô duyên, cách cư xử vô lý của vợ.

Từ chuyện mượn danh tôi, vợ thản nhiên dùng tiếng lóng, ngôn ngữ moi móc, đay nghiến, thậm chí còn bêu xấu ngoại hình, cách ăn mặc… của các phụ nữ trong danh sách bạn bè. Vợ còn lạm dụng quá mức danh nghĩa của tôi để đặt ra nhiều nick name cho bạn bè, đồng nghiệp, đối tác nữ của tôi.

Đã vậy bên dưới mỗi bình luận không nghiêm túc của vợ còn nhận được nhiều like cổ động. Vợ "thanh minh thanh nga" là do trong list bạn bè của tôi toàn những phụ nữ xinh đẹp nên cảm thấy bất an, không dám lơ là....

Tôi đóng cửa facebook cho nó lành, nhưng vợ lại mượn danh tôi để mở một facebook khác, tôi phải làm sao đây?./.

