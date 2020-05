Ngày quốc tế gia đình: Gắn kết gia đình trong thời điểm dịch Covid-19

Ngày Quốc tế Gia đình (15/5) năm nay với chủ đề Gia đình trong sự phát triển: 25 năm Tuyên bố Copenhagen và Bắc Kinh. Lấy chủ đề này, Liên hợp quốc mong muốn nhấn mạnh tầm quan trọng, ý nghĩa và sự gắn kết của mỗi thành viên gia đình trong bối cảnh dịch Covid-19 đang tác động mạnh đến cuộc sống của nhiều gia đình trên thế giới.

Ảnh minh hoạ.

Ngày Quốc tế Gia đình hàng năm là dịp để nâng cao nhận thức về các vấn đề liên quan đến gia đình và các tiến trình xã hội, kinh tế và nhân khẩu học ảnh hưởng đến gia đình. Năm nay, ngày này càng có ý nghĩa đặc biệt khi một số người trên thế giới phải rời xa gia đình do tác động của biện pháp hạn chế dịch trong khi một số người khác may mắn hơn khi có nhiều khoảng thời gian bên cạnh gia đình hơn.

Chị Delkhah Sultani là một bà mẹ đơn thân ở Afghanistan. Chồng chị qua đời 6 năm trước trong một vụ tấn công liều chết. Một mình chị phải nuôi 4 đứa con. Thu nhập 3 đô la/ ngày từ việc giặt đồ kiếm sống cũng gọi là tạm đủ cho gia đình 5 người như gia đình chị. Tuy nhiên, kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, chị Sultani còn không có cơ hội để làm công việc giặt thuê quần áo nữa. Để đảm bảo cuộc sống cho cả gia đình, chị buộc phải tự trồng rau, nuôi lợn. Với chị, dù khó khăn, vất vả song chỉ cần gia đình được ở bên nhau đã là một điều may mắn, hạnh phúc nhất lúc này. Chị nói:“6 năm trước, chồng tôi thiệt mạng trong vụ tấn công liều chết. Kể từ đó đến nay, tôi phải rất vất vả mưu sinh. Tôi không quan tâm đến bản thân mình mà chỉ lo cho tương lai của bọn trẻ. Giờ dịch bệnh xảy ra việc làm khó kiếm hơn. Tôi càng phải cố gắng hơn vì bọn trẻ.”

Còn với chị Maria das Merces, trước khi dịch xảy ra, chị ít có thời gian đi thăm cha ở viện dưỡng lão. Giờ khi Chính phủ Bồ Đào Nha áp đặt các biện pháp hạn chế dịch, chị có nhiều thời gian để đi thăm cha hơn. Tuy nhiên, do các biện pháp giãn cách xã hội, chị khó khăn hơn khi giao tiếp với cha mình. Nhờ sáng kiến lắp đặt buồng kính, viện dưỡng lão Montepio giúp cho nhiều người như chị Maria có thể nói chuyện với người thân của mình trong bối cảnh nhiều ca nhiễm Covid-19 đều xuất hiện ở các viện dưỡng lão ở Bồ Đào Nha. Chị Maria das Merces bộc bạch: “Với chiếc hộp kính, họ đã đưa cha con tôi sát lại gần nhau hơn, không phải là khoảng cách 2 mét mà chỉ còn 1 mét.”

Là kế toán cho một công ty ở Singapore, chị Jazerel See, quốc tịch Malaysia thường xuyên phải đi đi về về giữa hai nước. Trước khi dịch xảy ra, sau khi tan sở, chị lại quay về với gia đình và chăm sóc đứa con nhỏ. Tuy nhiên, khi dịch xảy ra, chị không thể trở về nhà như mọi khi do lo sợ dịch lan rộng và nguy cơ mất việc làm do ảnh hưởng của các biện pháp cách li. Để đảm bảo có sữa cho con uống, thông qua mạng xã hội, chị đã cùng nhiều chị em phụ nữ khác cũng đang làm việc ở Singapore lập ra quỹ, thuê xe chuyển sữa đông lạnh về cho gia đình ở quê nhà.

“Đôi lúc tôi tự nói với mình rằng, mình phải cố gắng hơn vì con mình, gia đình mình. Giờ đang là thời điểm dịch bệnh, nếu về nhà, tôi có thể sẽ mang virus về. Đây là một thực tế. Nhưng nhờ sáng kiến của các chị em, mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Tôi đã có sữa chuyển về cho con. Sữa mẹ rất tốt cho hệ thống miễn dịch của bé. “

Cho đến nay đã có 4 chuyến hàng chở khoảng 7 nghìn kg sữa đông lạnh của 200 bà mẹ từ Singapore gửi về Malaysia.

Ba hoàn cảnh khác nhau nhưng điểm chung giữa 3 người phụ nữ này chính là khi khó khăn dịch bệnh xảy ra, họ càng ý thức hơn và cảm thấy mình cần có trách nhiệm hơn với gia đình, với người thân của mình.

Gia đình chính là nền tảng của xã hội, là tế bào của xã hội, là một thiết chế cơ bản của xã hội, là tổ ấm, nơi nương tựa quan trọng nhất của mỗi con người. Việc huy động và nêu cao tinh thần đoàn kết, tập hợp các gia đình vào chung một nỗ lực nhằm xây dựng cuộc sống với chất lượng tốt hơn có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của mỗi quốc gia nói riêng và toàn thế giới nói chung. Đây cũng chính là nội dung được đề cập trong các tuyên bố tại hội nghị diễn ra ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc và Copenhagen, Đan Mạch năm 1995, trong đó nhấn mạnh đến tầm quan trọng và vai trò của gia đình trong sự phát triển của xã hội, cũng như ý nghĩa của ngày quốc tế gia đình (15/5), xem đây là sáng kiến đề cao hạnh phúc của mỗi cá nhân trong gia đình. /.