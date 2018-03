Những biểu hiện cho thấy chàng là một người chồng hoàn hảo

Theo một nghiên cứu ở Phần Lan với đối tượng là 200 nam giới có độ tuổi từ 18 đến 45 cho thấy, chỉ số thông minh ảnh hưởng đến sự bền vững và chất lượng của những cuộc hôn nhân. Và phụ nữ nên lựa chọn những người đàn ông thông minh bởi họ thường ít khi lừa dối vợ và họ thường có thu nhập cao hơn. Hình dáng và trọng lượng cơ thể: Các nhà khoa học ở Đại học Tennessee (Mỹ) đã kết luận rằng cuộc hôn hân sẽ hạnh phúc và bền vững nếu người phụ nữ tốt hơn nhiều so với đàn ông, tuy nhiên không cần quá giống một siêu mẫu. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng những cuộc hôn nhân sẽ ảnh hưởng bởi hàng trăm yếu tố và cân nặng, sắc vóc chỉ là một yếu tố nhỏ trong đó. Và phụ nữ cũng không nên theo đuổi một hình mẫu lý tưởng nào đó mà phải bỏ ra quá nhiều sức lực khiến cơ thể không khỏe mạnh. Sự hài hước: Bất kể một người đàn ông có ngoại hình đẹp nhưng phụ nữ luôn đánh giá cao sự hài hước của họ. Các nhà khoa học đã kiểm tra sự giữa sự hài hước và hấp dẫn thì nhận thấy rằng, những câu chuyện thú vị, gây cười thu hút người phụ nữ hơn. Tuy nhiên, sự hài hước mang tính chất chủ quan. Nếu mong muốn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, thì yếu tố này chỉ là một trong rất nhiều yếu tố quyết định khác. Cảm xúc: Một người phụ nữ luôn muốn có được một người đàn ông mạnh mẽ, can đảm trong cuộc đời họ. Tuy nhiên, cảm xúc là yếu tố cần thiết, quang trọng trong mỗi cuộc hôn nhân. Theo nghiên cứu của Giáo sư Tâm lý học John Gottman (ĐH Washington, và là người đồng quản lý Viện Nghiên cứu Hôn nhân gia đình tại Seattle) cho thấy, những người đàn ông lắng nghe vợ mình, hiểu được cảm xúc của vợ thì cuộc hôn nhân sẽ hạnh phúc hơn, tình trạng ly dị thấp. Hỗ trợ đúng thời gian: Shelly Gable, giáo sư tâm lý tại Đại học California, đã tiến hành nghiên cứu và kết luận rằng: sự hỗ trợ trong những thời điểm tốt đẹp là quan trọng hơn đối với các đối tác hơn là hỗ trợ trong những thời điểm xấu. Đó là lý do tại sao những người chồng có thể mang đến hạnh phúc cho vợ mình ngay cả khi họ không quá tài giỏi, không quá thành công và cảm thấy hài lòng với cuộc sống hôn nhân của mình. Làm việc: Nhiều người vẫn giữ quan điểm rằng phụ nữ luôn gắn với công việc gia đình, kiếm tiền là chuyện của đàn ông. Thế nhưng số lượng người phụ nữ thành công trong công việc ngày càng tăng cao. Đó là lý do bình đẳng giới giúp những cuộc hôn nhân hạnh phúc hơn và khi đó, người chồng luôn muốn vợ có cơ hội làm việc, phát triển khả năng của mình. Điều kiện kinh tế: Những nhà khoa học từ Đại học Brigham Young đã nghiên cứu từ đến 7.000 cặp vợ chồng và kết luận rằng điều kiện kinh tế đối với họ không phải là điều quan trọng nhất. Khi cả hai đều tập trung vào việc kiếm tiền rất dễ xảy ra mâu thuẫn, khó giải quyết. Tuy nhiên, thật sai lầm khi nghĩ tiền không quan trọng vì nó gây nên tranh cãi. Chỉ cần nhớ rằng, đừng để kinh tế chi phối các yếu tố khác trong cuộc sống. Thời điểm thích hợp: Theo nghiên cứu của nhà xã hội học Arielle Kuperberg thuộc Đại học Bắc Carolina, sống chung trước hôn nhân không làm cho nguy cơ ly dị trong tương lai càng cao.Thế nhưng, những cặp vợ chồng bắt đầu sống cùng nhau khi ít tuổi có tỷ lệ ly hôn cao hơn. Vì vậy, nếu một người đàn ông mời bạn sống với anh ta trước khi kết hôn ở tuổi 18, điều này có lẽ không phải là ý tưởng hay vì cả hai chưa đảm bảo sự chính chắn, trưởng thành và đủ để lo cho cuộc sống. Ký ức tuổi thơ: Các nhà nghiên cứu từ Đại học Cambridge phát hiện ra rằng những người có tuổi thơ hạnh phúc sẽ hạnh phúc hơn khi trưởng thành, ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân sau này. Và nếu trong mối quan hệ của bạn thường chia sẻ với nhau về tuổi thơ hạnh phúc thì cơ hội bạn sẽ có cuộc hôn nhân hạnh phúc sẽ nhiều hơn./.

Theo một nghiên cứu ở Phần Lan với đối tượng là 200 nam giới có độ tuổi từ 18 đến 45 cho thấy, chỉ số thông minh ảnh hưởng đến sự bền vững và chất lượng của những cuộc hôn nhân. Và phụ nữ nên lựa chọn những người đàn ông thông minh bởi họ thường ít khi lừa dối vợ và họ thường có thu nhập cao hơn. Hình dáng và trọng lượng cơ thể: Các nhà khoa học ở Đại học Tennessee (Mỹ) đã kết luận rằng cuộc hôn hân sẽ hạnh phúc và bền vững nếu người phụ nữ tốt hơn nhiều so với đàn ông, tuy nhiên không cần quá giống một siêu mẫu. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng những cuộc hôn nhân sẽ ảnh hưởng bởi hàng trăm yếu tố và cân nặng, sắc vóc chỉ là một yếu tố nhỏ trong đó. Và phụ nữ cũng không nên theo đuổi một hình mẫu lý tưởng nào đó mà phải bỏ ra quá nhiều sức lực khiến cơ thể không khỏe mạnh.

Sự hài hước: Bất kể một người đàn ông có ngoại hình đẹp nhưng phụ nữ luôn đánh giá cao sự hài hước của họ. Các nhà khoa học đã kiểm tra sự giữa sự hài hước và hấp dẫn thì nhận thấy rằng, những câu chuyện thú vị, gây cười thu hút người phụ nữ hơn.

Tuy nhiên, sự hài hước mang tính chất chủ quan. Nếu mong muốn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, thì yếu tố này chỉ là một trong rất nhiều yếu tố quyết định khác.

Cảm xúc: Một người phụ nữ luôn muốn có được một người đàn ông mạnh mẽ, can đảm trong cuộc đời họ. Tuy nhiên, cảm xúc là yếu tố cần thiết, quang trọng trong mỗi cuộc hôn nhân. Theo nghiên cứu của Giáo sư Tâm lý học John Gottman (ĐH Washington, và là người đồng quản lý Viện Nghiên cứu Hôn nhân gia đình tại Seattle) cho thấy, những người đàn ông lắng nghe vợ mình, hiểu được cảm xúc của vợ thì cuộc hôn nhân sẽ hạnh phúc hơn, tình trạng ly dị thấp. Hỗ trợ đúng thời gian: Shelly Gable, giáo sư tâm lý tại Đại học California, đã tiến hành nghiên cứu và kết luận rằng: sự hỗ trợ trong những thời điểm tốt đẹp là quan trọng hơn đối với các đối tác hơn là hỗ trợ trong những thời điểm xấu.

Đó là lý do tại sao những người chồng có thể mang đến hạnh phúc cho vợ mình ngay cả khi họ không quá tài giỏi, không quá thành công và cảm thấy hài lòng với cuộc sống hôn nhân của mình. Làm việc: Nhiều người vẫn giữ quan điểm rằng phụ nữ luôn gắn với công việc gia đình, kiếm tiền là chuyện của đàn ông. Thế nhưng số lượng người phụ nữ thành công trong công việc ngày càng tăng cao.

Đó là lý do bình đẳng giới giúp những cuộc hôn nhân hạnh phúc hơn và khi đó, người chồng luôn muốn vợ có cơ hội làm việc, phát triển khả năng của mình.

Điều kiện kinh tế: Những nhà khoa học từ Đại học Brigham Young đã nghiên cứu từ đến 7.000 cặp vợ chồng và kết luận rằng điều kiện kinh tế đối với họ không phải là điều quan trọng nhất. Khi cả hai đều tập trung vào việc kiếm tiền rất dễ xảy ra mâu thuẫn, khó giải quyết. Tuy nhiên, thật sai lầm khi nghĩ tiền không quan trọng vì nó gây nên tranh cãi. Chỉ cần nhớ rằng, đừng để kinh tế chi phối các yếu tố khác trong cuộc sống.

Thời điểm thích hợp: Theo nghiên cứu của nhà xã hội học Arielle Kuperberg thuộc Đại học Bắc Carolina, sống chung trước hôn nhân không làm cho nguy cơ ly dị trong tương lai càng cao.Thế nhưng, những cặp vợ chồng bắt đầu sống cùng nhau khi ít tuổi có tỷ lệ ly hôn cao hơn.

Vì vậy, nếu một người đàn ông mời bạn sống với anh ta trước khi kết hôn ở tuổi 18, điều này có lẽ không phải là ý tưởng hay vì cả hai chưa đảm bảo sự chính chắn, trưởng thành và đủ để lo cho cuộc sống. Ký ức tuổi thơ: Các nhà nghiên cứu từ Đại học Cambridge phát hiện ra rằng những người có tuổi thơ hạnh phúc sẽ hạnh phúc hơn khi trưởng thành, ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân sau này. Và nếu trong mối quan hệ của bạn thường chia sẻ với nhau về tuổi thơ hạnh phúc thì cơ hội bạn sẽ có cuộc hôn nhân hạnh phúc sẽ nhiều hơn./.