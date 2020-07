Nữ giám đốc 23 tuổi xinh đẹp ngỏ lời yêu với chàng giám sát trẻ tuổi

Trong tập 623 chương trình "Bạn muốn hẹn hò?", Phạm Thị Trà My - nữ giám đốc kinh doanh 23 tuổi diện chiếc váy vàng nổi bật, mái tóc dài và nụ cười tươi ngay từ khi mới bước lên sân khấu. Thành công sớm trong lĩnh vực kinh doanh, Trà My còn giỏi nấu ăn, hát hay và biết đàn piano - hình mẫu lí tưởng của nhiều chàng trai về con gái "giỏi việc nước, đảm việc nhà". Cô cũng thật thà thừa nhận mình là người thẳng tính nên dễ gây mất lòng, đồng thời khá thoải mái với bạn bè thành ra đôi khi hay bị "lỡ lời".





Về tình trường, Trà My gây bất ngờ khi đã trải qua 4 mối tình; trong đó gần nhất là với một "chàng phi công" kém 3 tuổi. "Hút thuốc, xăm mình, nhậu nhẹt - tất cả những cái mà không phụ huynh nào muốn con mình quen nhưng em cũng cố gắng thử được hơn một năm. Nhưng bạn tự thấy mình nghề nghiệp chưa ổn định nên chủ động rút lui" - nữ giám đốc 23 tuổi chia sẻ về cuộc tình gần nhất.

Ngồi phía bên kia hàng rào là chàng giám sát trẻ tuổi của một tập đoàn lớn tại Việt Nam - Ngô Hoàng Viễn (24 tuổi). Trò chuyện với MC Quyền Linh, Hoàng Viễn cho biết có thể làm việc nhà, nấu ăn và có kinh nghiệm chăm cháu - cũng chẳng kém cạnh bạn gái. Viễn còn rất lanh lẹ nên thích nghi nhanh với công việc; đặc biệt có khả năng chụp hình, quay phim và nhiều kĩ năng sinh tồn nên không ngại việc đi chơi xa.

Tuy nhiên, so với tình trường của bạn gái thì Hoàng Viễn "non kém" hơn hẳn vì chỉ từng yêu đơn phương lớp phó học tập thời còn là học sinh. Hơn nữa, bản thân Viễn cũng cảm thấy tự ti sau khi nghe Trà My kể về mối tình gần nhất: "Em có chút e ngại và nỗi sợ xuất phát từ câu chuyện bạn mới kể. Có lẽ bạn gái thích bad boy (trai hư) hơn là good boy (trai ngoan)".

Để kiểm tra cảm nhận ngay bước đầu của cặp đôi cũng như giải quyết mối lo của bạn trai, bà mối Hồng Vân cũng thẳng thắn hỏi Trà My về "gu" người yêu. "Em nghĩ quan trọng là cảm xúc và hai người hợp nhau nữa ạ. Nếu người ta chỉ có 4 phần tốt thì 6 phần còn lại vẫn có thể hoàn thiện được" - My phản pháo.

Chia sẻ này hoàn toàn dẹp được sự lo lắng của đàng trai. Anh họ của Hoàng Viễn ngồi bên dưới hàng ghế khán giả cũng hoàn toàn ủng hộ vì cặp đôi hợp nhau đến 80% và không ngớt lời khen ngợi cá tính của Trà My. Sếp của My cũng khẳng định Viễn và My nên cho nhau cơ hội tìm hiểu vì đây thực sự là một cặp đôi "trai tài gái sắc".

Hàng rào hoa hé mở, khi Hoàng Viễn - Trà My lần đầu chạm mắt cũng là lúc ông mai bà mối trở nên...vô hình vì cặp đôi trẻ rất chủ động. Nhanh chóng trao tặng nhau những món quà đã cẩn thận chuẩn bị, Viễn nhanh chóng thể hiện tài lẻ chụp hình để lưu giữ lại khoảnh khắc đầu tiên của hai đứa.

Không hề lép vế trước đàng trai, My cũng thể hiện ngay một ca khúc do mình tự sáng tác bằng giọng hát nội lực và đầy cảm xúc. Thế nhưng, bà mối Hồng Vân yêu cầu My "đổi bài" bằng một ca khúc có tính gắn kết và vui vẻ hơn thay vì... "một mình dưới mưa và nhớ về anh". Khán giả cười ồ và tiếp tục đắm chìm cùng hit "Em gì ơi", chứng kiến nữ giám đốc 23 tuổi chinh phục trái tim của bạn trai.

Đến lúc này, cả hai cùng ngồi lại và chia sẻ cảm nhận về nhau. Nếu Trà My khẳng định bạn trai rất phù hợp với mình thì Hoàng Viễn lại cẩn thận: "Ngoại hình bạn gái rất dễ thương nhưng anh nghĩ mình cần thêm vài buổi trò chuyện nữa. Anh tin với khả năng hiện tại của em thì anh cũng bị đổ sớm thôi". Về quan điểm tình yêu, My cho biết mỗi khi nóng giận thường nói những lời tổn thương đối phương nhưng cô lại mong muốn bạn trai "chịu đựng" mình nhiều hơn: "Những lúc như vậy em vẫn muốn có người lắng nghe. Em không thích cảm giác bị bỏ rơi nên anh đừng bỏ em đi!".

Giây phút quyết định đến và cặp đôi Hoàng Viễn - Trà My không gây bất ngờ khi đều bấm nút hẹn hò. NSND Hồng Vân và Quyền Linh đã phá lệ cho Trà My hôn bạn trai trước để chứng minh nút bấm hẹn hò tại chương trình là hoàn toàn bắt nguồn từ cảm xúc thật của cặp đôi và họ hoàn toàn nghiêm túc với quyết định của mình./.