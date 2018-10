Sốc nặng khi chồng sắp cưới thú nhận từng qua đêm với gái làng chơi

Em và bạn trai chuẩn bị cưới nhau. Thực ra cuộc hôn nhân này gia đình em cũng không hoàn toàn đồng ý bởi vì bố mẹ em cảm thấy anh ấy không phải là người lo được cho tương lai của em sau này. Tuy nhiên, vì đã yêu nhau lâu, thấy anh yêu mình thật lòng nên em cố gắng thuyết phục bố mẹ chấp nhận. Em biết bố mẹ không vui nhưng không muốn cấm cản nên mới chiều theo ý em.

Dù gia đình phản đối, nhưng em vẫn nhất quyết quen người đàn ông ấy. (Ảnh minh họa)

Chồng sắp cưới của em rất điển trai, nhưng công việc thì bấp bênh, quê anh cách quê em hơn 300km. Hiện tại chúng em cùng làm trên thành phố, đi thuê nhà. Chúng em yêu nhau từ những năm còn là sinh viên học chung trường. Cứ tưởng tình cảm đó không bền vì hai đứa có nhiều khoảng cách nhưng chúng em đã giữ gìn được tình yêu đó tới tận bây giờ, cũng hơn 3 năm.

Hiện tại công việc của em khá ổn định, còn anh cũng tìm được việc làm dù lương không quá cao. Chúng em xác định cưới. Gia đình bên anh cũng qua nhà em xin phép cho chính thức đi lại.

Em tưởng mọi chuyện chỉ còn chờ thời gian nữa thôi, vậy mà gần đây em phát hiện ra một việc khiến em vô cùng đau khổ.

Trong một lần đi liên hoan cùng anh, anh hơi say say, em và anh có chơi trò nói thật với nhau. Lúc đó anh khai đã từng tìm đến gái mại dâm vài lần, ngay từ thời sinh viên.

Em choáng váng vì anh dám thẳng thắn chia sẻ như vậy (có lẽ do anh hơi có rượu trong người). Sáng hôm sau tỉnh dậy em hỏi anh có đúng như vậy không thì anh cúi đầu nhận lỗi. Anh nói một vài lần đó là do bạn bè rủ rê, anh hám của lạ đi thử cho biết và lần nào cũng say nên mới như vậy.

Giờ em cảm thấy ghê tởm con người anh. Em không nghĩ anh lại dám làm cái điều tồi tệ đó sau lưng em dù lúc nào cũng bảo yêu em tha thiết. Lấy anh em đã chịu thiệt thòi hơn rất nhiều, chỉ có an ủi rằng anh ấy yêu mình nên em mới cố gắng đến giờ. Vậy mà nghe anh thú nhận như thế, em chẳng biết phải tin vào điều gì nữa. Đám cưới này em có nên tiếp tục nữa không? Em lo rằng anh sẽ lại ngựa quen đường cũ thì sẽ ra sao?/.

