Tủi thân vì mẹ chồng phân biệt đối xử với con dâu

Tết năm nào cả nhà tôi cũng về quê chồng ăn Tết. Trước Tết còn bận đi làm, chưa về được nhưng tôi đã gửi tiền về để ông bà nội lo sắm Tết. Nói thực tôi cũng muốn được ăn Tết ở gia đình nhà mình lắm, nhưng lại ngại nhà chồng. 5 năm tôi lấy chồng thì cả 5 năm đều ăn Tết ở quê chồng.



Thường thì sau Tết, khoảng mùng 4 Tết cả gia đình tôi và gia đình em gái chồng đều ra Hà Nội. Nhà em chồng tôi có xe riêng nên cũng tiện đi lại. Còn vợ chồng tôi chưa có điều kiện mua xe nên đi xe khách. Khi chuẩn bị đồ cho con cái ra Hà Nội, mẹ chồng tôi chỉ chăm chắm lo đồ cho con gái, từ bánh chưng, thịt, giò…còn chúng tôi, bà không hề để ý.

Tôi không biết phải làm thế nào để mẹ chồng thương và quan tâm tới mình thật lòng (ảnh minh hoạ-24h)

Nhiều lần, tôi cũng tự an ủi là mẹ chồng thương chúng tôi đi xe khách lỉnh kỉnh thì vất vả, nhưng thực tế nhìn cách chăm lo của bà đối với con gái, tôi lại thấy tủi thân. Chỉ cần mẹ chồng để ý đến chúng tôi một chút, dù chỉ là đồng bánh chưng hay tí quà quê, thì tôi cũng thấy được an ủi. Nhưng bà không mảy may nghĩ tới vợ chồng tôi, mà lúc nào cũng chỉ lo lắng cho gia đình con gái.

Nhiều năm về quê chồng ăn Tết, tôi khá buồn nhưng tôi lại không dám chia sẻ với chồng, sợ anh ấy nói tôi để ý cả chuyện cỏn con. Mà tôi nghĩ nếu có nói thì mẹ chồng tôi cũng khó thay đổi vì đó là chuyện tình cảm, bà không quý con dâu thì không ép được.

Cũng có lúc tôi tự hỏi xem mình có lỗi gì hay đối xử không đúng với gia đình nhà chồng, nhưng không phải vậy. Tôi luôn quan tâm đến bố mẹ chồng, từ việc giỗ chạp cho đến những ngày lễ, Tết, tôi đều thăm hỏi, có chút quà tặng bố mẹ. Chính mẹ chồng tôi cũng thường khen với mọi người là tôi chu đáo, hiếu nghĩa.

Tôi không biết phải làm thế nào để mẹ chồng thương và quan tâm tới mình thật lòng, chứ như thế này nhiều lúc tôi tủi thân lắm./.