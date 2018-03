Tuyệt đối không nên chia sẻ những điều này trên mạng xã hội

Chi tiết về mối quan hệ. Đừng viết về những gì đang xảy ra trong phòng ngủ, nếu không bạn có thể đánh mất sự kính trọng và tin tưởng của đối tác. Hôn nhau. Bạn bè và người thân của bạn có thể sẽ không đánh giá cao những hình ảnh này. Các chuyên gia cũng nói rằng những cặp vợ chồng đưa kiểu ảnh này lên mạng xã hội thường có cảm giác bất an trong mối quan hệ của họ. Selfie vào những dịp thiêng liêng. Một số địa điểm và thời điểm cần được tôn trọng. Đó là lý do tại sao bạn không nên chụp ảnh selfies với khuôn mặt cười trong các lễ tang, trong nghĩa trang, nhà thờ, hoặc những nơi thờ tự khác. Hành động bất hợp pháp. Nếu bạn thích khoe "chiến tích" như lái xe khi say rượu, selfies trong khi đang trên đường cao tốc, có vũ khí bất hợp pháp... bạn có thể bị phạt, thậm chí là đi tù. Một số người thậm chí còn đi quá xa khi đăng ảnh sử dụng ma túy hoặc tiền mặt mà họ vừa đánh cắp. Ý kiến phản đối. Ngay cả khi bạn đưa ra một bình luận có ý chỉ là một trò đùa, bạn nên cẩn thận về những gì bạn đang viết. Nên tránh những chủ đề như tôn giáo, chính trị, khác biệt giới tính và các vấn đề nghiêm trọng khác có thể gây tranh cãi. Vị trí của bạn. Vị trí địa lý cho phép điện thoại thông minh theo dõi tọa độ GPS của bạn ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Thoạt nhìn, bạn bè và gia đình có thể biết bạn đang ở đâu, bất cứ lúc nào. Nếu bạn muốn tự bảo vệ mình khỏi những kẻ gây hại, tốt hơn là bạn nên vô hiệu hóa trình theo dõi vị trí của bạn mãi mãi . Kế hoạch kỳ nghỉ. Đăng cập nhật thường xuyên từ khu nghỉ mát bạn đang ở là một sai lầm rất lớn vì có thể người nhìn thấy thông tin này sẽ sử dụng nó để đột nhập vào nhà và ăn cắp đồ đạc của bạn. Nếu bạn thực sự muốn chia sẻ trải nghiệm du lịch của mình, hãy đợi cho đến khi bạn trở về, sẽ an toàn hơn nhiều. Tài liệu nhận dạng cá nhân. Đừng quên rằng thông tin cá nhân bạn tiết lộ càng nhiều thì nguy cơ càng cao. Quy tắc này liên quan đến tất cả các tài liệu như thẻ căn cước, hộ chiếu, vé máy bay, hồ sơ tài sản... Thông tin tài chính. Có rất nhiều hacker có thể dễ dàng truy cập vào tài khoản tiết kiệm của bạn nếu bạn chụp ảnh thẻ tín dụng, chia sẻ chi tiết về tài khoản ngân hàng hoặc đăng bất kỳ thông tin nào khác xác nhận tình trạng tài chính của bạn . Hình ảnh siêu âm. Các bác sĩ phụ khoa thường nói rằng bạn nên chờ đến tam cá nguyệt thứ hai hãy thông báo tin vui trên mạng xã hội vì nguy cơ sảy thai thấp hơn vào thời điểm này. Món đồ đắt tiền. Nghiên cứu cho thấy khoe đồ đắt tiền trên mạng xã hội sẽ khiến một số người muốn ăn cắp. Luôn nhớ rằng khi bạn đăng nội dung nào đó công khai, bạn sẽ không thể theo dõi được ai nhìn thấy thông tin về bạn. Vì vậy, hãy cẩn thận trong việc chọn những thứ để chia sẻ trên các phương tiện truyền thông xã hội.

