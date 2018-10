Vì sao càng yêu lâu càng dễ chia tay?

Thiếu tin tưởng lẫn nhau. Lý do lớn nhất dẫn đến sự thất bại của các mối tình lâu năm là do thiếu sự tin tưởng lẫn nhau. Có thể lúc mới yêu, họ vẫn dành cho nhau niềm tin trọn vẹn. Nhưng cùng với thời gian, khi mỗi người ngày càng có nhiều mối quan hệ trong xã hội, khi đã hiểu rõ về nhau hơn, họ không còn tin tưởng 100% về nhau nữa. Vậy nên, muốn duy trì tình yêu vững bền, không có cách nào khác là bạn phải hết lòng tin tưởng vào người mình yêu thương. Cảm giác bất an. Xuất phát từ việc đánh mất dần sự tin tưởng lẫn nhau, nhiều cặp đôi yêu nhau lâu rơi vào trạng thái bất an trong chính mối quan hệ của mình. Và đây cũng là lý do lớn khiến tình yêu đổ vỡ. Cảm giác bất an xuất hiện khi bạn một mặt luôn nghi ngờ người mình yêu, một mặt luôn thiếu tự tin vào bản thân. Cảm giác cô đơn. Nếu bạn đang trải qua tình yêu lâu năm, bạn phải trò chuyện với người ấy ít nhất một lần mỗi ngày. Nếu không, cảm giác cô đơn sẽ nhấn chìm bạn và “giết chết” mối quan hệ của bạn. Khi yêu lâu, các cặp đôi dần dần lười trò chuyện với nhau hơn thời gian đầu. Họ cũng không còn quan tâm đến nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất nữa nên rất nhiều người dù có người yêu nhưng luôn cảm thấy cô đơn. Người thứ ba. Lý do khách quan của việc yêu lâu dễ đứt đó là sự xuất hiện của người thứ ba. Với các mối quan hệ đường dài, trong quá trình yêu, hai người có cơ hội gặp gỡ nhiều bạn khác giới mới, có nhiều thời gian ở bên họ hơn đối tác nên dễ bị hấp dẫn bởi người thứ ba. Tình dục. Đối với tình yêu lâu năm, tình dục cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ. Những người yêu lâu, họ sẽ nảy sinh ham muốn tình dục với đối phương. Bất đồng quan điểm về chuyện quan hệ trước khi cưới, người thì mong muốn, người không đồng ý sẽ gây rạn nứt trong tình yêu và dần dần, nó khiến người trong cuộc muốn kết thúc mối quan hệ. Không đặt chuyện tình cảm lên hàng đầu. Khi yêu lâu, bạn cứ ngỡ hai người đã hiểu nhau, dễ thông cảm cho nhau nên bạn thờ ơ, thiếu sự vun vén cho mối quan hệ của mình. Bạn dành ưu tiên hàng đầu cho công việc, cho gia đình… còn tình yêu chỉ xếp sau những điều ưu tiên khác… Một lúc nào đó, bạn cảm thấy tình yêu đang rệu rã và có nguy cơ tan vỡ. Cãi vã. Thực tế cho thấy càng yêu nhau lâu các cặp đôi càng nảy sinh nhiều mâu thuẫn, cãi vã. Vì có nhiều chuyện liên quan đến nhau, vì cái tôi cá nhân ngày càng bộc lộ rõ, vì ngày càng nhàm chán nhau… có vô vàn lý do dẫn đến các cuộc cãi vã. Và chắc chắn, cãi vã nhiều thì chẳng thể duy trì một tình yêu bền vững. Bận rộn. Bận rộn vì công việc, học hành, kiếm tiền… không có gì là xấu nhưng bận rộn đến mức không có thời gian dành cho người yêu bạn, điều đó dù ít hay nhiều cũng hủy hoại mối quan hệ của bạn. Và đến một ngày nào đó, bạn sẽ đột ngột nhận được lời chia tay của người yêu, đến lúc ấy bạn mới nhận ra tác nhân chính là sự bận rộn.

