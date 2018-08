Vì sao yêu lâu dễ nảy sinh cảm giác nhàm chán?

Thiếu giao tiếp. Hầu như những đôi yêu nhau lâu đều thiếu giao tiếp với nhau, thiếu đi những câu nói ngọt ngào... điều đó khiến các bạn càng ngày càng xa nhau do không có ai để hiểu và chia sẻ. Cách tốt nhất, cả hai hãy cùng thay đổi bản thân, để trở nên hấp dẫn, mới lạ, không gây nhàm chán cho bạn đời. Vấn đề về sex. Sex luôn là một nguyên nhân mâu thuẫn của các cặp vợ chồng. Nếu hai người hòa hợp với nhau trong vấn đề này, cuộc sống sẽ rất vui vẻ, hạnh phúc, ngược lại, khi một trong hai không thỏa mãn đời sống tình dục, nguy cơ tan vỡ gia đình khá cao. Tài chính luôn là vấn đề căng thẳng trong cuộc sống gia đình. Rất nhiều đôi chia tay nhau chỉ vì vấn đề tài chính. Do nợ nần không có khả năng trả, bài bạc, chuyện làm ăn không như ý… Nhiều cặp vợ chồng đã không vượt qua được những trở ngại đó dẫn đến chia tay. Áp lực bên ngoài. Có thể bạn ghen tị khi thấy gia đình bạn bè giàu có hơn, chồng bạn thân thành đạt hơn rồi về chỉ trích, so sánh với chồng mình. Hoặc cũng có khi, người chồng ra ngoài thấy những cô gái khác trẻ đẹp hơn vợ và bị hấp dẫn, về nhà chê vợ, rồi ngoại tình… Đó là những điều mà mỗi cặp vợ chồng cần tránh để bảo vệ tổ ấm của mình. Không đặt tình yêu vào danh sách những điều ưu tiên. Khi yêu lâu, bạn cứ ngỡ hai người đã hiểu nhau, dễ thông cảm cho nhau nên bạn thờ ơ, thiếu sự vun vén cho mối quan hệ của mình.

