Ảnh: Chùa chiền ở Hà Nội ít người đi lễ do lo ngại virus Corona

Tháng Giêng là tháng của mùa lễ hội, người dân tới chùa, đền dâng hương để cầu bình an cho một năm mới suôn sẻ. Tuy nhiên do tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona đang diễn biến phức tạp, lượng người đi lễ không đông như những năm trước.