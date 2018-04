Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm nay do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức và có sự tham gia góp giỗ của 4 tỉnh là Bình Dương, Kiên Giang, Thái Nguyên và Quảng Nam. Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm nay diễn ra trong 5 ngày (từ hôm nay 21/4 đến ngày 25/4, tức ngày mùng 6 đến ngày 10/3 âm lịch) với nhiều hoạt động văn hóa, xã hội quy mô lớn.

Mở đầu lễ hội năm nay là Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ diễn ra sáng nay tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Các hoạt động của lễ hội trải dài từ Khu di tích lịch sử Đền Hùng đến thành phố Việt Trì và các xã, phường vùng ven.

Bắt đầu các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương- Lễ hội Đền Hùng 2018. (Ảnh: SGGP)

Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đồng bào và du khách thập phương về dự Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất 2018, tỉnh Phú Thọ cam kết thực hiện “5 không” gồm không có tình trạng ùn tắc giao thông; không để xảy ra tình trạng kinh doanh, dịch vụ với giá cả “chặt chém”; không có người ăn xin, không để xảy ra các hành vi mang tính phản cảm; không để mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Vân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Phó ban tổ chức Giỗ tổ Hùng Vương- Lễ hội Đền Hùng cho biết, tỉnh đã xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, phương án chống ùn tắc, đảm bảo an toàn giao thông... nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho du khách.

“Với mục tiêu là đảm bảo tuyệt đối an toàn về an ninh trật tự cho các hoạt động diễn ra trong chương trình Giỗ Tổ Hùng Vương- Lễ hội Đền Hùng năm 2018, chúng tôi đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ, nêu cao tinh thần ý thức trách nhiệm và phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, có hiệu quả đối với các lực lượng, các đơn vị để thực hiện tốt phương án đảm bảo an ninh trật tự để phục vụ và tạo điều kiện cho nhân dân; nâng cao ứng xử có văn hóa của cán bộ chiến sỹ, góp phần tạo nên thành công của lễ hội” - Thượng tá Nguyễn Ngọc Vân nói./.

