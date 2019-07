BTC "Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019" đánh tráo khái niệm?

“Ban tổ chức xin lỗi các báo có logo trên thiệp mời vì sơ suất không kiểm soát được bộ phận thiết kế và dẫn đến hiểu lầm đây là cuộc thi sắc đẹp.



"Chúng tôi xin đính chính đây là chương trình Tôn vinh phụ nữ Việt Nam đã đóng góp cho cộng đồng, cho xã hội và có uy tín trong ngành nghề họ đang theo đuổi, là những hội viên của hội. Ngoài ra, Ban tổ chức đã thực hiện đầy đủ việc xin phép họp báo, xin phép biểu diễn nghệ thuật trong chương trình mong muốn được tổ chức một chương trình uy tín cho phụ nữ Việt Nam”.

Trong cuộc gặp mặt báo chí chiều nay (10/7), Á hoàng Doanh nhân Việt Nam Nguyễn Thụy Oanh Tổng giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu ô tô Ngọc Minh, Phó chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu – Trưởng ban tổ chức Chương trình tôn vinh nữ hoàng thương hiệu Việt Nam năm 2019 đã giải thích như vậy trước báo chí. Cái cốt lõi của vấn đề là do sự hiểu nhầm và do những sơ suất khi làm giấy mời.

Á hoàng Doanh nhân Việt Nam Nguyễn Thụy Oanh Tổng giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu ô tô Ngọc Minh, Phó chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu – Trưởng ban tổ chức.

Chương trình Chung kết cuộc thi Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019 sẽ diễn ra vào ngày 13/7 tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt-Xô, Hà Nội. Thông tin về chương trình này khiến cho công chúng cảm thấy bức xúc vì tại sao lại đẻ ra lắm cái danh xưng Nữ hoàng đến vậy? Ai cũng có thể tổ chức những cuộc thi như vậy hay sao?

Trên giấy mời, baner/Băng rôn/banner ghi rõ: Chương trình Chung kết trao giải Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019, chả lẽ Ban tổ chức cuộc thi tự nhận mình là có kinh nghiệm lại để xẩy ra sai sót nghiêm trọng như vậy. Kết cấu của một chương trình nghệ thuật khác hoàn toàn với kết cấu chương trình một cuộc thi. Khi được hỏi “Tại sao Tôn vinh mà tại sao lại có tên gọi chung kết trao giải, có hứa hẹn vương miện cho Nữ hoàng trị giá 1,8 tỷ đồng?”, bà Oanh trả lời nhưng không đi vào trọng tâm câu hỏi: “Thực ra đây là cái khác biệt của chương trình. Như chia sẻ ban đầu, thứ nhất tôi là người nhận danh hiệu là từ chương trình Nữ hoàng doanh nhân Việt Nam 2017 được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép. Khi được nhận danh hiệu Á hoàng, tôi là người hạnh phúc nhất vì tôi không nghĩ mình nhận được danh hiệu. Sau khi nhận được danh hiệu đó tôi quá có nhiều lợi thế, và tôi nghĩ rằng doanh nhân mới chỉ là một nghề thôi. Tại sao những người phụ nữ khác rất giỏi tại sao họ lại không được trao vương miện?".

Bà Oanh còn mong muốn mỗi ngành nghề sẽ có một người xứng đáng nhận danh hiệu Nữ hoàng, Á hoàng. Những danh hiệu Nữ hoàng, Á hoàng nên trao cho những người tạo ra giá trị cho xã hội. Tuy nhiên, muốn tìm ra một người có đủ điều kiện tâm, tài, sắc thì chắc chắn phải có Ban giám khảo, có cuộc thi chứ không thể chỉ là tôn vinh.

Một sự nhập nhèm đánh tráo khái niệm đổ lỗi cho bên thiết kế về mặt hình ảnh liệu có đủ coi là chuyên nghiệp và có kinh nghiệm tổ chức hay không. Trong buổi họp báo, bà Oanh khoe thành tích: “Năm 2018 chúng tôi trao 26 danh hiệu, trong đó 11 danh hiệu Nữ hoàng, 15 danh hiệu Á hoàng và Top 5, Top 10.

Năm 2019 chúng tôi kỳ vọng tôn vinh được khoảng 10 ngành nghề khác nhau. Mỗi ngành nghề chúng tôi kỳ vọng sẽ có 1 Nữ hoàng, 2 Á hoàng từng ngành nghề. Sẽ bình chọn ra 1 nữ hoàng thương hiệu Việt Nam để trao vương miện trị giá 1,8 tỷ đồng”.

Bà Oanh còn cho rằng: “Tên Nữ hoàng gắn với ngành nghề, người ta được tôn trọng, được thể hiện quyền năng, gắn tên như vậy để lưu dấu ấn tôi đang làm trong ngành nghề này. Tôi mong trao được danh hiệu cho càng nhiều người phụ nữ Việt Nam càng tốt”.

Nếu đơn thuần chỉ là một chương trình tôn vinh doanh nhân thì tại sao không có Nam hoàng mà chỉ có Nữ hoàng? Và ai là người được quyền phong tặng danh hiệu này?

Khi các cuộc thi nhan sắc trở thành cái “chợ”

Việc cấp phép các cuộc thi nhan sắc hiện nay được quy định tại Nghị định 79/2012/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 15/2016/NĐ-CP, ghi rõ: Cuộc thi người đẹp có quy mô toàn quốc mỗi năm không tổ chức quá 2 lần, cuộc thi người đẹp vùng, ngành, đoàn thể Trung ương mỗi năm tổ chức không quá 3 lần và thi người đẹp cấp tỉnh mỗi năm tổ chức không quá 1 lần. Các cuộc thi này đều phải được cấp phép theo quy định.

Tại nghị định đã quy định rõ cuộc thi người đẹp quốc tế tổ chức tại Việt Nam sẽ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phép; thi người đẹp có quy mô vùng, ngành, đoàn thể Trung ương do Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép; thi người đẹp ở các địa phương do UBND cấp tỉnh có thẩm quyền cấp phép. Đề án tổ chức cuộc thi phải nêu rõ tên gọi, mục đích, ý nghĩa, thể lệ cuộc thi; nội dung, trình tự tổ chức, thời gian và địa điểm tổ chức thi; danh hiệu, cơ cấu giải thưởng, giá trị giải thưởng, thời gian trao giải...

Trước thực trạng loạn danh hiệu, danh xưng, Người phát ngôn Bộ VHTT&DL cho biết: "Hiện nay, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã yêu cầu phòng chức năng phối hợp với một số địa phương rà soát lại việc cấp phép tổ chức các hoạt động liên quan. Những danh xưng tự phong, tự nhận rất “kêu” như “Nữ hoàng văn hóa tâm linh Việt Nam”, “Nữ hoàng …”, “Ông hoàng”,.v.v... mấy ngày qua đang làm dư luận dậy sóng, phải thấy rằng những danh hiệu này thể hiện sự háo danh và bất bình thường trong đời sống xã hội. Bộ VHTT&DL một lần nữa khẳng định và bày tỏ quan điểm không ủng hộ, không cấp phép và đề nghị các địa phương, các cơ quan quản lý cùng các tổ chức rà soát chặt chẽ, kịp thời xử lý các sai phạm, không để tiếp tục xảy ra những vụ việc, danh xưng tự phong tùy tiện như thế này.

Tổ chức và thưởng thức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, trong đó có các cuộc thi sắc đẹp, người mẫu là một nhu cầu của xã hội. Tuy nhiên, việc tổ chức với các nội hàm cũng như quy trình, danh hiệu trao tặng trong các cuộc thi đều phải tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật, tránh để xảy ra các trường hợp gây phản cảm trong dư luận xã hội".





Nhập nhèm đánh tráo khái niệm

Tại cuộc gặp mặt báo chí, khi được hỏi về việc Chương trình chung kết trao giải Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019 đã được cấp phép tổ chức chưa, bà Nguyễn Thụy Oanh giải thích như sau: “Chúng tôi có bốn loại giấy phép: Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả thuộc chủ sở hữu Hội Nghệ nhân và thương hiệu Việt Nam, Giấy phép họp báo vào ngày 6/4; Giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật và trình diễn thời trang của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc, UBND tỉnh Vĩnh Phúc số 551, Công văn số 2365 từ Sở Văn hóa - Thể thao (VH-TT) Hà Nội. Khi chúng tôi ra được văn bản này nghĩa là chúng tôi chứng minh được tất cả thủ tục hành chính cần thiết để ra được giấy phép đầy đủ”. Nhưng khi được hỏi về văn bản làm việc với Sở VH-TT Hà Nội, bà Oanh nói rằng do cuộc làm việc với Sở kết thúc muộn nên không photo được văn bản thành ra không có văn bản ở đây.

Trước đó, khi được hỏi về chương trình này, Sở VH-TT Hà Nội khẳng định vào ngày giờ trên, không có chương trình nào gọi là "Chung kết trao giải Nữ hoàng Thương hiệu Việt Nam 2019". Hà Nội chỉ tiếp nhận tổ chức biểu diễn nghệ thuật chương trình "Tôn vinh Nữ hoàng Thương hiệu Việt Nam 2019" của Sở VHTT&DL tỉnh Vĩnh Phúc cấp cho Công ty Xuất nhập khẩu ô tô Ngọc Minh tổ chức.

Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội, khẳng định Hà Nội chỉ tiếp nhận chương trình biểu diễn nghệ thuật chứ không phải cả cuộc thi. Theo quy định hiện hành, các cuộc thi sắc đẹp xin giấy phép ở đâu, sẽ phải tổ chức các vòng thi ở địa phương đó. Hà Nội không thể tiếp nhận cho phép tổ chức chung kết cuộc thi nếu đơn vị tổ chức xin phép Sở VHTT&DL tỉnh Vĩnh Phúc. Trong khi đó, nếu là chương trình biểu diễn nghệ thuật thì sẽ không được phép tổ chức các màn thi nhan sắc và trao giải các danh hiệu.

Ông Tô Văn Động nhấn mạnh Sở VH-TT Hà Nội sẽ yêu cầu thanh tra kiểm tra thật kỹ quá trình tổ chức chương trình này. Nếu phát hiện có bất kỳ vi phạm nào sẽ ngay lập tức thu hồi giấy phép và bắt ngừng tổ chức./.