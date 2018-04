Chắt chiu dân gian, thổi hồn đương đại với sự kiện “Dó bay”

Ngày 22/4, sự kiện “Dó bay – Nét dân gian đan hiện đại” diễn ra tại Nhà sách Cá Chép (phố Nguyễn Thái Học, Hà Nội). Sự kiện do nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện với mong muốn lưu giữ, truyền bá những nét đẹp dân gian của giấy dó. Tới tham dự sự kiện, khán giả được hiểu rõ hơn về giấy dó – loại giấy được làm từ vỏ những cây dó, được dùng cho vẽ tranh trong mỹ thuật dân gian Việt Nam. Đặc biệt dùng để làm giấy điệp cho tranh Đông Hồ. (Ảnh: Dó bay) Ngoài ra, khán giả sẽ được tham gia vào một số trải nghiệm như cùng chương trình xếp chữ “Dó bay” trên con diều dó. Các em nhỏ còn được vẽ những bức tranh hiện đại trên phong thư. Khán giả còn được tặng những bức thư pháp do thư pháp sinh trẻ Giang Nguyệt Đình thể hiện trên giấy dó. Thông qua buổi toạ đàm về giấy dó, khán giả không chỉ hiểu biết, nhận thức rõ hơn về những giá trị cao đẹp của giấy dó trong quá khứ mà còn hướng đến việc ứng dụng giấy dó trong cuộc sống hiện đại. Nữ nghệ nhân duy nhất của lành tranh Đông Hồ – bà Nguyễn Thị Oanh trong sự kiện "Dó bay". Một số hình ảnh tranh dân gian Đông Hồ được làm trên giấy dó. Cặp tranh Dân gian Đông Hồ “Lễ tín – Nhân nghĩa”. Tranh minh hoạ Phật giáo in trên giấy dó và các sản phẩm được làm từ giấy dó. Các sản phẩm được làm từ giấy dó đã gây ấn tượng cho khán giả./.

Ngày 22/4, sự kiện “Dó bay – Nét dân gian đan hiện đại” diễn ra tại Nhà sách Cá Chép (phố Nguyễn Thái Học, Hà Nội). Sự kiện do nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện với mong muốn lưu giữ, truyền bá những nét đẹp dân gian của giấy dó. Tới tham dự sự kiện, khán giả được hiểu rõ hơn về giấy dó – loại giấy được làm từ vỏ những cây dó, được dùng cho vẽ tranh trong mỹ thuật dân gian Việt Nam. Đặc biệt dùng để làm giấy điệp cho tranh Đông Hồ. (Ảnh: Dó bay) Ngoài ra, khán giả sẽ được tham gia vào một số trải nghiệm như cùng chương trình xếp chữ “Dó bay” trên con diều dó. Các em nhỏ còn được vẽ những bức tranh hiện đại trên phong thư. Khán giả còn được tặng những bức thư pháp do thư pháp sinh trẻ Giang Nguyệt Đình thể hiện trên giấy dó. Thông qua buổi toạ đàm về giấy dó, khán giả không chỉ hiểu biết, nhận thức rõ hơn về những giá trị cao đẹp của giấy dó trong quá khứ mà còn hướng đến việc ứng dụng giấy dó trong cuộc sống hiện đại. Nữ nghệ nhân duy nhất của lành tranh Đông Hồ – bà Nguyễn Thị Oanh trong sự kiện "Dó bay". Một số hình ảnh tranh dân gian Đông Hồ được làm trên giấy dó. Cặp tranh Dân gian Đông Hồ “Lễ tín – Nhân nghĩa”. Tranh minh hoạ Phật giáo in trên giấy dó và các sản phẩm được làm từ giấy dó. Các sản phẩm được làm từ giấy dó đã gây ấn tượng cho khán giả./.