Châu Tinh Trì thế chấp biệt thự vì nợ nần, bị tình cũ tố cáo quỵt tiền

Ngày 17/6, truyền thông Hong Kong (Trung Quốc) đồng loạt đưa tin, Châu Tinh Trì đã thế chấp căn biệt thự cao cấp ở xứ Cảng Thơm. Được biết, giá thị trường của bất động sản này vào khoảng 1,1 tỷ đô la Hong Kong (hơn 3.300 tỷ đồng).

Đến ngày 18/6, một số tờ báo tiết lộ, lý do Tinh gia thế chấp nhà liên quan đến một bản hợp đồng được ký kết cách đây 3 năm, giữa Châu Tinh Trì và đối tác đầu tư.