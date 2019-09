Chương trình thực cảnh “Ký ức Hội An” đón khán giả thứ 1 triệu

Tính từ đêm công diễn đầu tiên vào ngày 18/3 năm ngoái, chương trình biểu diễn “Ký ức Hội An” đã trải qua hơn 500 đêm diễn. Hãng thông tấn Reuters (Mỹ) đánh giá đây là “Chương trình biểu diễn thực cảnh đẳng cấp thế giới”.

Anh Amraia đến từ Vương Quốc Bỉ là vị khách thứ 1 triệu đến show diễn "Ký ức Hội An".

Anh Amraia đến từ Vương Quốc Bỉ chia sẻ cảm xúc sau khi trở thành lượt khách thứ 1 triệu tới xem show diễn "Ký ức Hội An" vào tối qua (21/9). Theo đó, người này cho biết: “Chắc chắn Ký ức Hội An là một điểm nhấn cho những ai đến Hội An muốn được đắm chìm trong không gian nghệ thuật. Một thành phố tuyệt vời, một vở diễn thực sự ấn tượng".

“Ký ức Hội An” là chương trình biểu diễn thực cảnh do Gami Theme Park đầu tư trên diện tích 2,5 héc ta, khán đài 3.300 chỗ ngồi. Với 5 màn trình diễn được dàn dựng công phu từ nội dung đến hình thức, kết hợp nghệ thuật, trang phục và âm thanh, ánh sáng đưa du khách trải qua nhiều cung bậc cảm xúc.

Không gian nghệ thuật của Gami Theme Park

Ông Trần Ánh, Bí thư Thành ủy Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, những câu chuyện kể trong “Ký ức Hội An” đưa du khách ngược dòng thời gian trở về vùng đất nằm ở cuối sông Thu Bồn - thương cảng sầm uất bật nhất Đông Nam Á cách đây hơn 4 thế kỷ, để từ đó có những cảm nhận sâu sắc về con người, văn hóa và sự phát triển của phố cổ.

Vở diễn ấn tượng trong Chương trình nghệ thuật "Ký ức Hội An".

"Chương trình nghệ thuật “Ký ức Hội An” góp phần lấp khoảng trống rất quan trọng của Hội An, đó là loại hình giải trí, nhất là giải trí vào ban đêm. Qua nhiều lần nỗ lực, tác giả, chủ đầu tư cũng rất thiện chí trong việc sửa chữa, điều chỉnh nội dung, phản ánh gần như sát hợp với lịch sử, văn hóa của Hội An. Quan trọng hơn là đáp ứng được nhu cầu giải trí lành mạnh, văn hóa nghệ thuật cao cấp" - Ông Trần Ánh cho biết./.