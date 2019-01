Chuyện hậu trường gây sốc sau Lễ trao giải Quả cầu Vàng lần thứ 76

Hội trường toàn ngôi sao trong khách sạn Beverly Hilton tối 6/1 (sáng 7/1 giờ Việt Nam) vừa sốc vì bộ phim được nhiều kỳ vọng "A Star Is Born" lại gây thất vọng lớn khi chỉ giành được một giải thưởng duy nhất, vừa băn khoăn liệu có thật Chrissy Metz thực sự gọi Alison Brie là “đồ lẳng lơ” (bitch) ngay trên thảm đỏ hay không.

2 ngôi sao của "A Star Is Born": Bradley Cooper và Lady Gaga. (Ảnh: Instyle)

Đó chỉ là một phần hậu trường ồn ảo của Quả cầu vàng (Golden Glove), giải thưởng điện ảnh mở đầu cho mùa những giải thưởng điện ảnh uy tín bậc nhất thế giới.

“Đồ lẳng lơ”

Ca sỹ, diễn viên người Mỹ Chrissy Metz được biết tới nhiều nhất qua vai Kate Pearson trong phim truyền hình This Is Us của kênh NBC. Metz đáng lẽ đã có một Lễ trao giải Quả cầu Vàng hoàn hảo khi cô được đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn đó nếu không gặp sự cố vạ miệng đáng tiếc này. Trong một phỏng vấn phát trực tiếp trên Facebook chính thức của Quả cầu Vàng trước giờ trao giải, khán giả đã nghe loáng thoáng thấy Metz gọi Brie là “đồ lẳng lơ”.

Lúc đó, khi chuẩn bị kết thúc cuộc phỏng vấn với Metz, người dẫn chương trình đã hỏi, liệu cô có biết Alison Brie hay không, nữ diễn viên của This Is Us hỏi lại: “Tôi có biết không á” – kèm với biểu cảm thể hiện cô thực sự quen biết Brie. Trong lúc máy quay hướng về phía Brie, mic của Metz vẫn bật và cô đã nói điều gì đó như là: “Cô ta đúng là đồ lẳng lơ”. Mic của Metz ngay lập tức bị tắt sau đó.

Bức ảnh thân thiết của Metz (trái) và Brie (phải) tại Quả cầu Vàng lần thứ 76. (Ảnh: Page Six)

Tuy nhiên, sau đó Metz thanh minh rằng, cô thực sự ngưỡng mộ Alison Brie và cô chỉ có ý nói rằng, nữ đồng nghiệp của mình rất “nóng bỏng” hay xinh đẹp, gợi cảm.

“Mong là cô ấy hiểu cái tâm thực sự của tôi” – Metz chia sẻ trên Twitter.

Nữ diễn viên This Is Us đã phải dành cả buổi tối hôm đó đi thanh minh khắp nơi và tự mình xin lỗi Alison Brie vì câu nói lỡ lời đó.

Tranh thủ buôn chuyện giờ quảng cáo, mang theo bánh mì ăn cho đỡ đói

Những khoảnh khắc quan trọng nhất của lễ trao giải đã được tường thuật trực tiếp trên truyền hình nhưng một vài khoảnh khắc thú vị nhất của Quả cầu Vàng lại xảy ra trong giờ quảng cáo.

Khi chương trình chuyển sang quảng cáo cũng là lúc các ngôi sao có thể bỏ qua hình ảnh một chút để thoải mái trò chuyện. Nam tài tử da màu điển trai Idris Elba đến chúc mừng ê kíp Roma, bộ phim đoạt giải Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất cho Alfonso Cuarón. Penelope Cruz thoải mái “tám chuyện” với Edgar Ramirez còn diễn viên Catherine Zeta-Jones thành thật chia sẻ đôi hoa tai kim cương to xụ mà cô đeo không phải là “đồ đi mượn của Lorraine Schwartz”.

Catherine Zeta-Jones và chồng Michael Douglas trên thảm đỏ. (Ảnh: Daily Mail)

Dở ở chỗ, bữa “tối” của Quả cầu Vàng kết thúc vào lúc 4h30 chiều, khi mà phần lớn các ngôi sao có đề cử đang bận rộn trên thảm đỏ nên nữ diễn viên Melissa McCarthy bằng cách nào đó đã “tuồn” vào trong 1 hộp đầy bánh mì kẹp thịt cho những ngôi sao đầu bảng đang rất đói.

Đẹp – xấu người nhà ngôi sao

Một trong những khoảnh khắc đáng yêu nhất của Quả cầu Vàng 2019 là phản ứng của ông Oh Joon-soo, bố của người đồng dẫn chương trình Sandra Oh. Ông Oh Joon-soo đã “nhảy cẫng” lên khi con gái giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất trong phim truyền hình chính kịch Killing Eve.

Khoảnh khắc khó chịu nhất là khi vợ của diễn viên Henry Winkler “ném” cái nhìn khinh khỉnh khi một nữ phóng viên lại gần bàn cô ngồi để chúc mừng người khác ở cạnh đó. Cô nàng dường như còn lẩm bẩm với chồng từ “kẻ đào mỏ”.

Nhưng giành được nhiều sự chú ý nhất là phản ứng của dàn sao "A Star Is Born" khi bộ phim này chỉ được 1 Quả cầu Vàng cho ca khúc phim hay nhất, Shallow.

Lady Gaga không quên ca ngợi bạn diễn Bradley Cooper khi nhận giải Ca khúc phim hay nhất với Shallow.

Đến ban tổ chức Quả cầu Vàng dường như cũng nghĩ rằng "A Star Is Born" sẽ thắng lớn nên đã sắp xếp để ê kíp bộ phim này ngồi vị trí đẹp ở trung tâm phía trước. Nhưng khi giải thưởng được công bố và “Bohemian Rhapsody” mới là cái tên thắng lớn nhất, điều đó lại khiến dàn sao "A Star Is Born" khó xử.

