Chuyện Showbiz: Hà Hồ lấn lướt dàn Hoa hậu trong show của Lý Quý Khánh

NTK Lý Quí Khánh dường như ôm tham vọng biến sàn diễn "Feminism" thành nơi tụ hội của những Bông hậu tiếng tăm nhất trong Vbiz với những cái tên như Võ Hoàng Yến, Lan Khuê, Minh Tú, Mâu Thủy, Phương Khánh, Huyền My, Thúy Ngân, Lâm Thu Hằng... thế nhưng tâm điểm thật sự đã thuộc về Hồ Ngọc Hà. (Kenh14) Show "Feminism" còn có sự xuất hiện của khách mời, "bà hoàng thời trang" gốc Singapore - Jamie Chua, mỹ nhân được biết đến là người sở hữu nhiều túi Hermes nhất thế giới. Tuy nhiên, Lý Quý Khánh dính nghi án để khách mời mặc “vãy cũ” của Hồ Ngọc Hà để PR. (2sao) Ngày 9/1, Lê Âu Ngân Anh lên đường dự Miss Intercontinental (Hoa hậu Liên lục địa) 2018 giữa lùm xùm kiện tụng Cục Nghệ thuật – Biểu diễn. (VOV) Chồng Elly Trần lộ diện và gây bão mạng vì quan điểm trở thành một người đàn ông trọn vẹn 100% là: 30% là một người chồng tốt, 10% là lãnh đạo tốt, 50% là làm cha tốt và còn lại là nêu gương lối sống khỏe mạnh bằng cách tập thể dục và ăn uống đúng cách. (Ngoisao) Thuý Diễm được ông xã Lương Thế Thành hộ tống đi xem show thời trang của người bạn thân thiết Lý Quí Khánh tại TP.HCM. (VOV) Mới đây, trên Instagram cá nhân, Tăng Thanh Hà đã đăng tải hình ảnh đời thường hiếm hoi bên mẹ, kèm dòng chú thích ngắn gọn: "With my mama" (Tạm dịch: Với mẹ của tôi). (Kenh14) Maya lần đầu tiết lộ 'nhiều lần cưới hụt' sau 4 năm làm mẹ đơn thân. (Phunusuckhoe) Ca sỹ Thu Thủy được cho là đang có tình mới sau cuộc hôn nhân đầy nước mắt. Anh chàng điển trai thường xuyên xuất hiện cùng cô trong các cuộc tụ tập với bạn bè trong giới nghệ sỹ. (Saostar) BTS suýt lập kỳ tích làm bá chủ cả thị trường Mỹ bán được 603.307 album ở đây, chỉ đứng sau Rap God Eminem với 755.027 album./.

NTK Lý Quí Khánh dường như ôm tham vọng biến sàn diễn "Feminism" thành nơi tụ hội của những Bông hậu tiếng tăm nhất trong Vbiz với những cái tên như Võ Hoàng Yến, Lan Khuê, Minh Tú, Mâu Thủy, Phương Khánh, Huyền My, Thúy Ngân, Lâm Thu Hằng... thế nhưng tâm điểm thật sự đã thuộc về Hồ Ngọc Hà. (Kenh14) Show "Feminism" còn có sự xuất hiện của khách mời, "bà hoàng thời trang" gốc Singapore - Jamie Chua, mỹ nhân được biết đến là người sở hữu nhiều túi Hermes nhất thế giới. Tuy nhiên, Lý Quý Khánh dính nghi án để khách mời mặc “vãy cũ” của Hồ Ngọc Hà để PR. (2sao) Ngày 9/1, Lê Âu Ngân Anh lên đường dự Miss Intercontinental (Hoa hậu Liên lục địa) 2018 giữa lùm xùm kiện tụng Cục Nghệ thuật – Biểu diễn. (VOV) Chồng Elly Trần lộ diện và gây bão mạng vì quan điểm trở thành một người đàn ông trọn vẹn 100% là: 30% là một người chồng tốt, 10% là lãnh đạo tốt, 50% là làm cha tốt và còn lại là nêu gương lối sống khỏe mạnh bằng cách tập thể dục và ăn uống đúng cách. (Ngoisao) Thuý Diễm được ông xã Lương Thế Thành hộ tống đi xem show thời trang của người bạn thân thiết Lý Quí Khánh tại TP.HCM. (VOV) Mới đây, trên Instagram cá nhân, Tăng Thanh Hà đã đăng tải hình ảnh đời thường hiếm hoi bên mẹ, kèm dòng chú thích ngắn gọn: "With my mama" (Tạm dịch: Với mẹ của tôi). (Kenh14) Maya lần đầu tiết lộ 'nhiều lần cưới hụt' sau 4 năm làm mẹ đơn thân. (Phunusuckhoe) Ca sỹ Thu Thủy được cho là đang có tình mới sau cuộc hôn nhân đầy nước mắt. Anh chàng điển trai thường xuyên xuất hiện cùng cô trong các cuộc tụ tập với bạn bè trong giới nghệ sỹ. (Saostar) BTS suýt lập kỳ tích làm bá chủ cả thị trường Mỹ bán được 603.307 album ở đây, chỉ đứng sau Rap God Eminem với 755.027 album./.