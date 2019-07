Đặc sắc Festival Văn hóa Ẩm thực du lịch Quốc tế 2019 ở Nghệ An

Tối 17/7, tại thành phố Vinh, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam tổ chức Festival Văn hóa Ẩm thực du lịch Quốc tế - Nghệ An 2019 với quy mô trên 100 gian hàng của 20 tỉnh, thành phố trong cả nước; Diễn ra từ ngày 17 - 21/7 festival còn có sự tham gia của một số gian ẩm thực của các nước: Lào, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga; Các doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ và các nghệ nhân, đầu bếp uy tín từ nhiều ùng miền trong cả nước tham gia.



Ngay trong đêm khai mạc đã diễn ra các hoạt động chế biến, quảng bá giới thiệu các món ăn, cũng như giới thiệu và trưng bày các sản phẩm du lịch của Nghệ An và các vùng miền trong và ngoài nước. Trong 4 ngày diễn ra Lễ hội văn hóa ẩm thực còn có chương trình phô diễn 50 món ăn chế biến từ lươn Nghệ An do 25 nghệ nhân, chuyên gia ẩm thực và đầu bếp chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh thực hiện.

Khai mạc Festival Văn hóa Ẩm thực du lịch Quốc tế - Nghệ An.

Phát biểu khai mạc Festival Văn hóa Ẩm thực du lịch Quốc tế - Nghệ An 2019, ông Lê Hồng Vinh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhận định, đây là hoạt động nhằm quảng bá, tôn vinh những giá trị tinh hoa văn hóa ẩm thực đặc trưng của Nghệ An nói riêng, các tỉnh, thành phố trong nước và quốc tế nói chung; Góp phần làm đa dạng, phong phú các sự kiện văn hóa, du lịch Nghệ An, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế; Đồng thời, tạo cơ hội để các tổ chức, cá nhân, đơn vị kinh doanh nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ ăn uống giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, qua đó nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ và dịch vụ. Bên cạnh việc trưng bày các món ẩm thực truyền thống, các sản vật của địa phương sẽ gắn với quảng bá các danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa nổi bật của Nghệ An.

Ông Lê Hồng Vinh nhấn mạnh: "Đến với Festival Văn hóa Ẩm thực du lịch Quốc tế 2019, du khách sẽ hiểu thêm những kiến thức kinh nghiệm của người dân mỗi vùng đất mỗi miền quê trong dinh dưỡng sức khỏe; Hiểu thêm những tinh hoa độc đáo của ẩm thực từng vùng miền, ẩm thực của các Quốc gia, hay chính là bản sắc riêng của mỗi dân tọc trong quá trình hội nhập và phát triển. Là dịp để tỉnh Nghệ An giới thiệu quảng bá hình ảnh, khẳng định thương hiệu du lịch Nghệ An, Việt Nam thân thiện mến khách"./.