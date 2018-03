Dàn Hoa hậu, Á hậu đọ sắc tại họp báo Hoa hậu Việt Nam 2018

Buổi họp báo khởi động cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 – Dấu ấn 30 năm Hoa hậu Việt Nam có sự góp mặt của dàn Hoa hậu, Á hậu nổi tiếng: Hoa hậu Kỳ Duyên, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Á hậu Huyền My, Á hậu Thuỳ Dung, Á hậu Thanh Tú... Đương kim Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chọn cho mình bộ áo dài trắng thanh lịch đến sự kiện. 2017 là một năm khá thành công của Mỹ Linh. Người đẹp giành giải Hoa hậu nhân ái tại Hoa hậu Thế giới 2017. Á hậu Thùy Dung khoe nhan sắc dịu dàng trong bộ áo dài màu hồng. Sau 2 năm đăng quang Á hậu Việt Nam, Thùy Dung nhận được nhiều lời khen ngợi vì ngày càng xinh đẹp mặn mà. Á hậu Ngô Thanh Thanh Tú mặc áo dài xanh. Người đẹp để tóc xõa tự nhiên. Á hậu Ngô Thanh Thanh Tú đã đi theo hướng MC truyền hình. Cô vừa đầu quân về Trung tâm Tin tức VTV24. 3 người đẹp giành ngôi vị cao nhất tại Hoa hậu Việt Nam 2016 hội ngộ. Hoa hậu Kỳ Duyên lần đầu xuất hiện trong buổi họp báo ra mắt cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 với áo dài họa tiết. Người đẹp là tâm điểm chú ý với thần thái kiêu sa. Kỳ Duyên nhận được nhiều lời khen vì vẻ đẹp ngày càng hoàn hảo. Á hậu Huyền My trong bộ áo dài ấn tượng. Năm qua, Huyền My có thành tích lọt top 10 Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017. Đây là thành tích cao nhất của một đại diện Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp quốc tế năm qua. Hoa hậu Kỳ Duyên và Á hậu Huyền My thân thiết trò chuyện. Hai người đẹp từng dính tin đồn bằng mặt không bằng lòng. Với cương vị đương kim Hoa hậu Việt Nam, Mỹ Linh cũng sẽ các Á hậu Ngô Thanh Thanh Tú và Thùy Dung đồng hành với cuộc thi năm nay. Hoa hậu Việt Nam 2018, dấu mốc quan trọng trên hành trình 30 năm Hoa hậu Việt Nam, sẽ kế thừa những thành tích đã đạt được, đồng thời có nhiều thay đổi mới mẻ, để nâng tầm của cuộc thi. Ông Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2018. Sau buổi họp báo khởi động, Hoa hậu Việt Nam 2018 sẽ chính thức bước vào giai đoạn tuyển sinh. Quy định về tiêu chuẩn thí sinh năm nay không có gì thay đổi so với các năm gần đây. Ban tổ chức vẫn nhắn mạnh hai tiêu chí quan trọng là độc thân và không phẫu thuật thẩm mỹ. Cuộc thi năm nay sẽ có nhiều phần thi phụ hấp dẫn, được đầu tư dàn dựng công phu như: Người đẹp biển, người đẹp tài năng, người đẹp thể thao, người đẹp nhân ái, người đẹp truyền thông... với forrmat lạ, đi vào khai thác thế mạnh của các thí sinh hơn.

