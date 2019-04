Đêm diễn đầu tiên vở cải lương “Cuộc đời của mẹ” tại Nhà hát VOV

Tối 2/4, tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Hà Nội, Đoàn Nghệ thuật Cải lương Long An đã trình diễn vở cải lương "Cuộc đời của mẹ".

Đến tham dự buổi biểu diễn có ông Mai Văn Chính - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ban Tổ chức Trung ương và đại diện lãnh đạo một số Ban Bộ, ngành Trung ương và Thủ đô Hà Nội. Về phía Đài Tiếng nói Việt Nam có ông Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VOV, Chủ tịch Hội đồng Phê bình, Lý luận Văn học Nghệ thuật Trung ương; các Phó Tổng Giám đốc Vũ Hải, Trần Minh Hùng, Nguyễn Xuân Huy cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc VOV.

Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam đến dự buổi biểu diễn.

Phát biểu mở đầu chương trình, bà Nguyễn Thị Thủy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Long An chia sẻ, trong không khí cả nước chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 -30/4/2019), nhận lời mời của Nhà hát Cải lương Việt Nam và được sự đồng ý của UBND, Sở VHTT&DL tỉnh Long An, Đoàn cải lương Long An đến thủ đô Hà Nội vừa để biểu diễn phục vụ cán bộ, chiến sĩ và bà con nhân dân Thủ đô, vừa để giao lưu, trao đổi và học tập kinh nghiệm với Nhà hát Cải lương Việt Nam.

"Nhân dịp đến Thủ đô biểu diễn lần này, Đoàn cải lương Long An rất là hạnh phúc, phấn khởi trước sự quan tâm giúp đỡ của các cơ quan đơn vị Trung ương và thành phố Hà Nội; đặc biệt là sự quan tâm tạo mọi điều kiện của Đài Tiếng nói Việt Nam", bà Nguyễn Thị Thủy nói.

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ nhận bó hoa tươi thắm từ bà Nguyễn Thị Thủy.

Đồng thời, bà Nguyễn Thị Thủy cũng khẳng định: "Trong thời gian tới, Đoàn sẽ còn phục vụ tại các cơ quan, đơn vị và các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Đoàn cũng rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ quý báu của các đồng chí lãnh đạo và khán giả".

Vở diễn "Cuộc đời của mẹ" (tác giả: Hoàng Song Việt – Triệu Trung Kiên, đạo diễn: NSƯT Triệu Trung Kiên – NSƯT Hồ Ngọc Trinh) dựa trên cuộc đời có thật của nữ chiến sĩ cách mạng Nguyễn Thị Út - người con ưu tú quê hương Cần Giuộc, tỉnh Long An - một người phụ nữ "Bất khuất - trung hậu - đảm đang" dù bị địch bắt cầm tù, tra tấn dã man nhưng vẫn một lòng kiên trung, giữ vẹn lời thề sắt son với Đảng, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập của Tổ quốc.

Vở diễn "Cuộc đời của mẹ" dựa trên cuộc đời có thật của nữ chiến sĩ cách mạng Nguyễn Thị Út.

Với sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ nổi tiếng của cải lương phía Nam: NSƯT Hồ Ngọc Trinh, NSƯT Vương Tâm, Vương Tuấn, Vương Sang, Kim Ngà, Thu Mỹ, Trần Minh, Phương Nhi, Võ Hoàng Dư, Trọng Tánh, Ngân Cường,…, vở diễn "Cuộc đời của mẹ" đã đoạt Huy chương Vàng tại Liên hoan sân khấu cải lương toàn quốc năm 2018.

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ tặng hoa chúc mừng các nghệ sĩ.

Theo kế hoạch, sau 3 đêm diễn tại Nhà hát VOV ở thủ đô Hà Nội (2,3,4/4/2019), Đoàn Cải lương Long An sẽ tiếp tục biểu diễn tại các tỉnh Phú Thọ (4/4/2019), Bắc Ninh, Bắc Giang (5,6,7,8/4/2019) và tại Nghệ An (8 và 9/4/2019)./.

Vũ Toàn/VOV.VN

