Điểm danh những cặp đôi sao Âu-Mỹ được “se duyên” nhờ mai mối

Hoàng tử Harry và vị hôn phu Meghan Markle: Vị hôn phu Meghan Markle của hoàng tử Harry tiết lộ rằng mối quan hệ của họ bắt đầu hoàn toàn do sắp đặt của một người bạn.

Tom Brady và Gisele Bundchen: Bạn có thể sẽ ngạc nhiên khi biết một trong những cặp vợ chồng nổi tiếng nhất thế giới đã gặp nhau bởi một cuộc sắp đặt, mai mối thông thường. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2009 với Tạp chí Details, Brady thừa nhận rằng một người bạn thân đã yêu cầu anh ấy hẹn hò với siêu mẫu chỉ vài tuần sau khi chia tay nữ diễn viên Bridget Moynahan năm 2006. “Người bạn này nói với tôi rằng anh ta biết mẫu người bạn gái của tôi”. Adam Shulman và Anne Hathaway: Anne và chồng hiện tại Adam Shulman bắt đầu hẹn hò vào năm 2008 nhờ bạn bè "mai mối".

Vẻ viên mãn và hạnh phúc của Anne khi đang mang thai. Brad Pitt và Jennifer Aniston: Cặp đôi Hollywood gặp nhau ở 1 buổi hẹn hò giấu mặt, được sắp xếp bởi công ty quản lý của họ. Benji Madden và Cameron Diaz: Mặc dù đã biết nhau trước đó nhưng Benji Madden và Cameron Diaz mới thực sự rơi vào "lưới tình" trong một buổi tiệc tối do Nicole Richie tổ chức. Elsa Pataky và Chris Hemsworth: Trong chương trình El Hormiguero của Tây Ban Nha, Chris tiết lộ: lần đầu tiên anh gặp vợ Elsa Pataky trong một cuộc gặp giấu mặt. "Từ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, chúng tôi đã có cảm giác thuộc về nhau. Cô ấy vui vẻ, thân mật và thoải mái, hài hước và ngập tràn năng lượng", anh kể lại. Blake Lively và Ryan Reynolds: "Cô ấy hẹn hò với một người khác và tôi hẹn hò với một cô gái khác", Ryan hài hước kể lại. Và như là duyên phận, cặp đôi sau đó hạnh phúc bên nhau. Jon Stewart và Tracey McShane: Đã có thông tin rằng cựu khách mời của The Daily Show gặp vợ Tracey McShane trong cuộc hẹn giấu mặt tại một nhà hàng Mexico, sau đó cặp đôi kết hôn vào năm 2000. Josh Groban và Kat Dennings: Tháng 10 năm 2014, nữ diễn viên 2 Broke Girls xuất hiện trên The Ellen DeGeneres Show, tiết lộ rằng cô và Groban đã được Beth Behrs giới thiệu. Tuy nhiên, sau này hai người đã chia tay nhau vào năm 2016, sau hai năm hẹn hò.