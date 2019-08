Điểm lại những nỗi ám ảnh bám đuổi các nhân vật trong Gã hề ma quái 2

Gã hề ma quái 2 (tựa gốc: It Chapter Two) là phần phim tiếp theo của tác phẩm chuyển thể từ tập truyện nổi tiếng của nhà văn Stephen King. Bộ phim xoay quanh cuộc đối đầu lần thứ hai của nhóm The Losers Club với Pennywise – con quỷ đội lốt gã hề và tồn tại nhờ nuốt chửng nỗi sợ hãi của những đứa trẻ.

Ngay từ phần đầu, Gã hề ma quái đã được giới phê bình đánh giá rất cao vì lột tả sâu sắc nỗi sợ hãi sâu kín bên trong mỗi nhân vật. Đó cũng là những chấn thương tâm lý hằn sâu trong tâm khảm mà mỗi người phải vượt qua nếu muốn đánh bại It (những đứa trẻ đã gọi Pennywise là It – “Nó”, bởi chúng không biết thực thể kỳ quái này là gì). Hãy cùng điểm lại những nỗi ám ảnh bám đuổi các nhân vật từ thuở ấu thơ 27 năm trước tới thời điểm trưởng thành trong Gã hề ma quái 2.

Bill Denbrough

Bill Denbrough là thủ lĩnh của nhóm The Losers Club trong cuộc chiến chống lại It. Bill luôn là người thúc giục nhóm bạn cùng chung sức đánh bại sinh vật ma quái này một lần và mãi mãi.

Động lực khiến cậu bé kiên trì với cuộc chiến này xuất phát từ nỗi đau sau cái chết của cậu em trai Georgie. Hơn ai hết, It là kẻ Bill căm thù nhất vì nó đã cướp đi người em trai mà cậu hết lòng thương mến. Trong phần một của Gã hề ma quái, It đã xuất hiện với hình dạng của Georgie trong lần chạm trán đầu tiên với Bill, chứng tỏ đây chính là nỗi khiếp đảm lớn nhất của cậu.

Cái chết của em trai khiến Bill sợ hãi và dằn vặt.

Bên cạnh đó, Bill còn mắc chứng nói lắp và thường xuyên bị trêu chọc đến khổ sở vì tật này. Bệnh nói lắp khiến Bill thành đối tượng bị bắt nạt và trở nên tự ti. Mỗi khi căng thẳng, căn bệnh càng hành hạ làm Bill không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh. Sau các sự kiện ở phần một, Bill Denbrough nay đã trưởng thành và rời khỏi Derry, bỏ lại sau lưng những ám ảnh quá khứ. Trong nguyên tác, khi vừa nhận được cuộc điện thoại của Mike cảnh báo về sự trở lại của It, Bill lập tức hoảng sợ và bắt đầu nói lắp một cách mất kiểm soát. Tuy nhiên, anh vẫn quyết tâm nói lời chia tay vợ để trở về đối mặt với những chấn thương tuổi thơ. Trong khi cuộc chiến diễn ra, vợ của Bill đã bị It bắt cóc và đem ra làm mồi nhử Bill vào bẫy. Một nỗi sợ hãi mới ám ảnh Bill trưởng thành - đó là nỗi sợ không thể bảo vệ được người khác.

Không có gì chắc chắn rằng các diễn biến của Gã hề ma quái 2 sẽ giống như tiểu thuyết, nhưng trong trailer cuối của bộ phim các khán giả có thể thấy Bill tuyệt vọng vùng vẫy khi thấy một cậu bé khác bị It – trong lốt gã hề Pennywise, tấn công. Có thể thấy yếu tố nỗi sợ không thể cứu được người vô tội của Bill vẫn được các nhà làm phim giữ nguyên ở Gã hề ma quái 2.

Beverly Marsh

Beverly Marsh là thành viên nữ duy nhất của The Losers Club. Cô bé bị bạn bè cùng trường đồn đại là đã ngủ với cả tá đàn ông và bị xúc phạm với những biệt danh không lấy gì làm hay ho. Trong lần đầu đối diện với It, Beverly bị ngập trong căn phòng tắm toàn máu. Điều này thể hiện nỗi sợ hãi lớn nhất của Beverly nằm ở sự trong trắng của bản thân. Cô bé bị người cha bệnh hoạn chèn ép về tâm lý bằng lời nói và những hành động không đúng mực.

Beverly chịu chấn thương từ hành động của cha ruột.

Tuy trong phim không hề có một cảnh phim nào thể hiện Beverly bị cha ruột lạm dụng, nhưng những chấn thương mà cô bé phải chịu chứng tỏ Beverly đã bị xâm hại bằng một cách nào đó. Tình bạn với nhóm The Losers Club đã giúp Beverly lấy lại cân bằng và tới lần chạm trán It trong hang tối, cô bé đã không còn sợ hãi nữa.



Ở nguyên tác, Beverly trưởng thành cũng rời khỏi Derry và trở thành một nhà thiết kế thời trang. Trớ trêu thay, cô lại vướng vào một mối quan hệ bạo hành với gã bạn trai bệnh hoạn chẳng kém cha mình. Chấn thương tâm lý từ tuổi thơ và cả hiện tại tiếp tục ám ảnh Beverly khiến cô phải trở lại Derry.



Ben Hanscom



“Bé mập” Hanscom là người thầm yêu Beverly nhưng không dám thổ lộ. Ben cũng là cậu bé mới chuyển tới Derry. Vẻ ngoài mập mạp, tự ti khiến Ben cô độc và bị bắt nạt.

Ben khi còn nhỏ và trưởng thành đều sợ hãi con quỷ của thị trấn Derry.

Cậu phải trốn trong thư viện và vùi đầu vào những trang sách vì không có bạn bè cùng vui chơi. Cũng chính tại đây, Ben đã đối mặt với It dưới hình dạng những xác chết ghê rợn cậu thấy trong sách lịch sử. Ben là người đầu tiên phát hiện đường dây sự kiện khủng khiếp trong lịch sử Derry và kết nối chúng với It. Nỗi sợ hãi với Ben chính là quá khứ quỷ ám của Derry.

Gã hề ma quái 2 dự kiến khởi chiếu 06/09/2019 tại các rạp trên toàn quốc với sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Hader, Isaiah Mustafa, Jay Ryan, James Ransone, Andy Bean và Bill Skarsgard./.