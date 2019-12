Điểm lại thành tích các người đẹp Việt Nam trên đấu trường Miss World

Cùng với Lương Thùy Linh, nhiều người đẹp khác như Mai Phương, Nguyễn Thị Huyền,... cũng gặt hái thành tích cao tại cuộc thi sắc đẹp Miss Word.

Lương Thùy Linh lọt top 12 Miss World 2019

Miss World – Hoa hậu Thế giới là một trong những đấu trường nhan sắc uy tín bậc nhất. Đây là cuộc thi sắc đẹp lâu đời nhất thế giới mà người đẹp Việt Nam tham gia đều đặn trong suốt 17 năm qua. Nhờ đó, các đại diện Việt Nam đã gặt hái được một số thành tích đáng kể góp phần giúp Việt Nam thăng hạng trên bản đồ nhan sắc thế giới.

Hoa hậu Lương Thùy Linh

Tối 14/12 (giờ Việt Nam), chung kết Miss World 2019 đã diễn ra tại London, Anh với sự tham gia của 111 người đẹp đến từ các quốc gia trên thế giới. Theo đó, Lương Thùy Linh - Đại diện Việt Nam đã xuất sắc có mặt trong top 12 người đẹp nhất cuộc thi. Có thể nói, đây là một trong những thành tích cao nhất của thí sinh Việt tại đấu trường Miss World trong những năm gần đây.

Trước thành tích này, bản thân cô gái gốc Cao Bằng cũng không giấu được sự xúc động xen lẫn cảm giác hạnh phúc của mình. Cô chia sẻ: "Tôi rất hạnh phúc và tự hào về bản thân và đất nước của mình. Ngay tại đây dù không có nhiều những người Việt Nam cổ vũ cho tôi, nhưng tôi tin rằng có hàng nghìn khán giả tại quê nhà đang xem và ủng hộ tôi qua màn ảnh nhỏ".

Không những thế, trước đêm chung kết, Lương Thùy Linh còn gặt hái không ít thành công khi giành được nhiều giải phụ như Á hậu 1 phần thi Top Model, top 10 Người đẹp Nhân ái (Dự án Đắp đường xây ước mơ tại quê hương Cao Bằng của cô được Chủ tịch Miss World khen ngợi). Bên cạnh đó, không chỉ có khả năng tiếng Anh tốt, sắc vóc và nhan sắc nổi bật, Lương Thùy Linh còn được nhiều chuyên trang sắc đẹp uy tín như Missosology, Angelopedia và Pageant Times xếp vào nhóm hạt giống, được đánh giá cao bởi chiều cao 1,78 m, đôi chân dài và gu thời trang thanh lịch, sang trọng.

Tuy không giành được chiếc vương miện danh giá nhưng có thể nói, việc Hoa hậu Lương Thùy Linh lọt top 12 đã được xem như là một kỳ tích của đại diện Việt trên đấu trường nhan sắc quốc tế. Bởi trước đó, nếu như Lan Khuê đạt được Top 10+1 nhờ sự bình chọn từ khán giả quê nhà thì Lương Thùy Linh lại xuất sắc lọt Top 12 nhờ sự đánh giá cao từ ban giám khảo.

Trên thực tế, nếu xét theo thứ tự xếp hạng thì Lan Khuê đạt được top 11 chắc chắn là kết quả cao hơn so với top 12 của Lương Thùy Linh. Thế nhưng, dễ dàng nhận thấy, Lương Thùy Linh lọt top 12 hoàn toàn là do năng lực, do sự trau dồi và tự thân nỗ lực của bản thân mang lại. Trong khi đó, việc Lan Khuê lọt top 11 lại là kết quả của sự may mắn nhờ khán giả bình chọn. Chính vì vậy mà sự may mắn đến với Lan Khuê vì thế cũng sẽ nhiều hơn so với Lương Thùy Linh tại cuộc thi Miss World.

Lan Khuê là người đẹp sở hữu thành tích cao nhất của Việt Nam tại đấu trường Miss World khi vào Top 11 nhờ bình chọn của khán giả vào năm 2015. Năm đó, cuộc thi được tổ chức tại Trung Quốc. Đại diện Việt Nam sở hữu chiều cao 1,76m, số đo ba vòng 84-60-88, từng đăng quang cuộc thi Hoa khôi Áo dài 2015. Bên cạnh thành tích Top 11 chung cuộc, cô còn nhận giải Trang phục dạ hội đẹp nhất của cuộc thi.

Lan Khuê tại Miss World 2015

Nhắc đến thành tích của Lương Thùy Linh tại cuộc thi Miss World 2019, người ta không thể bỏ qua "đàn chị" Đỗ Mỹ Linh. Tại đấu trường nhan sắc này hồi năm 2017, cô gái gốc Hà Nội đã thể hiện rất xuất sắc, lọt top 10 Hoa hậu Truyền thông, top 10 thí sinh được bình chọn nhiều nhất, chiến thắng thử thách Head to Head, thắng luôn cả giải phụ Hoa hậu Nhân ái. Nhưng tiếc thay, Đỗ Mỹ Linh chỉ dừng chân ở top 40 chung cuộc.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tại Miss World 2017.

Thành tích nổi bật của đại diện Việt Nam tại Miss World qua các năm

Năm 2002, Hoa hậu Phạm Thị Mai Phương chính thức trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên tranh tài tại Miss World. Lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người", Mai Phương thể hiện bản lĩnh, tài sắc của người đẹp Việt khi được các chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao trước thềm chung kết cho những nỗ lực, cố gắng của bản thân. Kết quả, người đẹp sinh năm 1985 được xướng tên trong Top 20 chung cuộc. Thời điểm đó, việc Mai Phương đứng trong danh sách 20 người đẹp nhất thế giới được cho là kỳ tích, một sự mở màn quá "mát tay", đánh dấu thành tích đáng tự hào cho nhan sắc Việt trên bản đồ nhan sắc thế giới.

Việc lọt top 15 chung cuộc của Nguyễn Thị Huyền 2 năm sau (2004) cũng là một trong những dấu mốc đáng nhớ tại cuộc thi Miss World. Thời điểm tham gia cuộc thi, người đẹp Hải Phòng được công chúng ủng hộ và đánh giá cao nhờ sở hữu gương mặt đậm chất Á đông, chiều cao 1,72m cùng số đo ba vòng 84-60-92. Dù không gặt hái nhiều giải thưởng phụ như các thế hệ "đàn em" sau này nhưng kết quả top 15 chính là động lực, là tiền đề để các đại diện Việt Nam tin vào tương lai tươi sáng hơn cho những năm kế tiếp.

Sự xuất hiện của Mai Phương Thúy trong cuộc thi Miss World 2006 là niềm hy vọng của Việt Nam nhờ chiều cao nổi trội 1m79 và khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ tốt. Tuy nhiên, cũng giống như đàn chị Nguyễn Thị Huyền, Mai Phương Thúy đến với Miss World 2006 rất trễ và bỏ lỡ phần thi Người đẹp biển, vì thế cơ hội để cô thu hút được sự chú ý và thể hiện mình rất ít.

Mai Phương Thúy trong cuộc thi Miss World 2006.

Thế nhưng, bản lĩnh và sự nỗ lực của Mai Phương Thúy quả thực đáng nể. Cô đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục khi chính thức lọt vào top 17 cuộc thi vì nhận được số phiếu bầu cao nhất khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Cùng năm đó, Mai Phương Thúy cũng lọt vào top 50 Miss Grand Slam 2006.

Hoa hậu Hương Giang cũng là một trong những người đẹp Việt đạt thành tích cao tại cuộc thi Miss World 2009. Cô sở hữu chiều cao 1,8m cùng số đo hình thể 86-61-92. Thành tích top 16 chung cuộc mà Hương Giang đạt được trong thời điểm đó đã được giới chuyên môn và truyền thông tung hô, ca ngợi hết lời.

Nguyễn Thị Loan được xem là nhân tố gây bất ngờ cho khán giả khi vào Top 25 Miss World 2014. Thời điểm tham gia đấu trường nhan sắc này, người đẹp Thái Bình không được truyền thông chú ý nhưng bằng sự nỗ lực của mình, cô đã ghi tên mình vào Top 25 chung cuộc của cuộc thi. Không chỉ gặt hái thành quả tại Miss World, Nguyễn Thị Loan cũng là đại diện từng chinh chiến tại nhiều đấu trường nhan sắc quốc tế khác như Miss Grand International 2016, Miss Universe 2017.

Hoa hậu Nguyễn Thị Loan

Năm 2018, Hoa hậu Tiểu Vy đã mang về tin vui tiếp theo trong hành trình dự thi Miss World. Dự án nhân ái của cô đã trở thành một trong 5 dự án nổi bật tại Miss World 2018. Thành tích đó đã giúp Tiểu Vy chắc chắn có mặt trong Top 30 thí sinh cuối cùng tại đêm chung kết Miss World. Hoa hậu Nhân ái là phần thi quan trọng, đóng vai trò khá lớn trong việc quyết định kết quả cuối cùng tại cuộc thi Miss World. Thời điểm đó, Tiểu Vy cho biết cô có chút tiếc nuối vì kỳ vọng bản thân vào đến Top 12 và hơn nữa. Tuy nhiên, cô hài lòng vì đã "cháy" hết mình, nỗ lực trong từng hoạt động của cuộc thi.

Hoa hậu Tiểu Vy tại Miss World 2018

Miss World là một trong những cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh. Đây là cơ hội, là sân chơi giúp các người đẹp trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng có cơ hội được tỏa sáng. Dễ dàng nhận thấy, qua từng năm, đại diện Việt Nam ngày càng được đánh giá cao hơn về nhan sắc, ngoại hình lẫn tài năng. Đặc biệt, thành tích cũng như cơ hội đi sâu ngày càng được thăng hạng, khẳng định vị thế sắc đẹp Việt trên bản đồ nhan sắc thế giới../.