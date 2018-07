Đỗ Mỹ Linh mặc áo dài, cùng thí sinh Hoa hậu Việt Nam về thăm quê Bác

Nhân một buổi nắng ráo hiếm hoi, các thí sinh Chung khảo phía Bắc đã về thăm làng Sen- quê nội của Bác. Làng Sen, thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An là một trong 4 di tích quan trọng bậc nhất của cả nước về vị Chủ tịch kính yêu của dân tộc và cũng là niềm tự hào của người dân xứ Nghệ. 38 thí sinh của vòng Chung khảo phía Bắc mặc áo dài đến dâng hương tại nhà tưởng niệm Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn. Dẫn đầu đoàn viếng thăm là Ông Vũ Tiến – Phó trưởng BTC; Đương kim Hoa hậu Việt Nam Đỗ Mỹ Linh và đại diện tỉnh ông Nguyễn Bảo Tuấn – Giám đốc Khu di tích Kim Liên. Cả đoàn thực hiện lễ dâng hương tại khu di tích. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh duyên dáng trong tà áo dài màu trắng, hoạ tiết hoa sen dịu dàng. Sau khi dâng hương, các thí sinh được hướng dẫn đến thăm gian nhà tranh đơn sơ - nơi Bác đã gắn bó thời niên thiếu (từ cuối 1901 - 1906). Khi được hướng dẫn viên kể lại những câu chuyện về Bác, nhiều thí sinh đã rất xúc động. Chuyến đi như một bài học trực quan sinh động, bồi đáp lòng kính yêu vị Cha già của dân tộc. 5 thí sinh miền Nam: Nguyễn Thị Thu Tâm (TP.HCM); Phạm Ngọc Khánh Linh (TP.HCM); Đặng Thị Trúc Mai (Bến Tre); Bùi Thị Yến Nhi (Đồng Tháp); Trần Tiểu Vy (TP.HCM) lần đầu đặt chân đến làng Sen. Các thí sinh xúc động ngay từ khi nhìn thấy hàng rào râm bụt, ao sen, cây bưởi, cây ổi… những cảnh vật thân quen quê Bác mà trước giờ chỉ được học, được nghe mô tả trên sách báo. Tuy đang gặp thời tiết bất lợi do mưa bão, nhưng các hoạt động đồng hành thể hiện tinh thần gắn kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam với quảng bá bản sắc văn hóa, du lịch địa phương đã được BTC linh động sắp xếp. Đại diện BTC, ông Vũ Tiến – Phó trưởng BTC chia sẻ “Chúng tôi mong muốn các hoạt động đồng hành về nguồn ý nghĩa không chỉ truyền cảm hứng và khơi gợi tình yêu quê hương, yêu di sản văn hóa dân tộc... ...mà thông qua đó cũng góp phần thúc đẩy quảng bá văn hóa, du lịch của tình Nghệ An”. Chung khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 22/7 tại Cửa Lò, Nghệ An./.

