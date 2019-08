Hành hương về Tây Bắc trong mùa Vu Lan báo hiếu

Năm nay, để tạo nên hoạt động ý nghĩa trong chuyến hành hương của du khách và Phật tử, khu du lịch Sun World Fansipan Legend tổ chức chương trình lễ Vu Lan báo hiếu vào ngày 14/8 (tức 14/7 Âm Lịch) với nhiều hoạt động đặc trưng ngày lễ Vu Lan dành cho các Phật tử bốn phương. Đây không chỉ là dịp để người người an nhiên chiêm bái quần thể tâm linh, thưởng ngoạn đất trời Tây Bắc, rũ bỏ những lo toan, phiền muộn để lòng thanh tịnh giữa chốn bồng lai tiên cảnh, mà còn là dịp nhắc nhớ tới cội nguồn, vẹn tròn đạo hiếu.

Fansipan mùa này mây vờn gió núi, những cụm mây bềnh bồng sà xuống như đưa bước chân người nhẹ bẫng tới miền tâm linh vi diệu. Kết thúc chặng đường đi xuyên qua mây trên cáp treo Fansipan đầy thi vị, du khách sẽ khởi đầu hành trình tới với quần thể văn hóa kiến trúc tâm linh trên đỉnh thiêng Fansipan, nơi được mệnh danh là điểm phải đến nhiều lần trong đời.



Ở đó, Bảo An Thiền Tự đón bước chân người, với những bông hoa hồng tươi tắn khởi đầu cho mùa Vu Lan báo hiếu. Hồng đỏ thắm cho người con may mắn còn mẹ cha, để nguyện cầu những điều bình an, hạnh phúc đến với đấng sinh thành trên con dốc cuộc đời. Hồng trắng thuần khiết, tinh khôi mong manh được cài trên ngực áo những người không còn may mắn ở bên phụng dưỡng cha mẹ, nhắc nhớ những tháng ngày êm đềm đã qua, để thêm biết ơn công lao sinh thành dưỡng dục, cầu chúc người an yên ở một miền xa.

Mùa Vu Lan năm nay đặc biệt hơn những mùa trước, khi khu du lịch tổ chức một lễ cầu an quy mô từ 9h – 10h sáng trong lòng Đại tượng Phật A Di Đà – pho tượng Phật bằng đồng lớn nhất Việt Nam, là công trình linh thiêng sừng sững giữa mây núi Hoàng Liên. Lễ cầu an có sự tham dự của hơn 200 đạo tràng tăng ni tham gia cầu nguyện, đưa du khách hướng đến tâm an trí tĩnh, rũ bỏ muộn phiền, một lòng nguyện cầu Quốc thái dân an và hướng về cha mẹ. Bước qua những bậc đá xanh mát lạnh tới Đại tượng Phật, chiêm bái xá lợi Phật linh thiêng, chắp tay nguyện cầu giữa tiếng kinh kệ, trong không khí trang nghiêm mà bình an, sẽ là khoảnh khắc ý nghĩa nhất trong mùa lễ này.



Tại Bích Vân Thiền Tự, Bảo An Thiền Tự và Kim Sơn Bảo Thắng Tự, những tấm giấy đỏ may mắn sẽ được yêu thương gửi trao tới du khách. Khu du lịch cũng dành tặng 1.000 suất quà lộc và phát 1.000 chiếc áo lam cho du khách, Phật tử mặc trong ngày lễ, như chút lòng thành gửi gắm tới những người con, người cha, người mẹ trong ngày đặc biệt này, thay cho lời cảm ơn và cầu chúc bình an.

Đặc biệt trong dịp này, Sun World Fansipan Legend đang diễn ra Lễ hội ẩm thực Tây Bắc 2019 và show nghệ thuật “Vũ điệu trên mây” quy mô lần đầu có tại Tây Bắc, với những trải nghiệm không thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu, để du khách được tắm mình trong không gian nghệ thuật đậm màu Tây Bắc giữa chốn tâm linh huyền hoặc, thỏa sức thưởng ngoạn văn hóa và ẩm thực đặc trưng vùng cao. Đó cũng là dịp để những người con tỏ lòng hiếu thuận, đưa cha mẹ tới hành trình ý nghĩa đầy ắp trải nghiệm văn hóa và tâm linh độc đáo trên đỉnh ngàn mây, chinh phục Nóc nhà Đông Dương huyền thoại trong đời.



Lại một mùa Vu Lan nữa, nhẹ bước tới nơi cảnh sắc giao hòa với con người nơi địa đầu tổ quốc, bên người thân yêu giữa chốn linh thiêng kỳ vĩ, lớp lớp mây phủ huyền hoặc, và ghi dấu thêm một cột mốc trong đời, hành trình này thật thiêng liêng, ý nghĩa./.