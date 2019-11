Hành trình đến với Miss World 2019 của Hoa hậu Lương Thùy Linh

Là một Hoa hậu trẻ với những sứ mệnh quan trọng và thiêng liêng trên vai, Lương Thùy Linh bằng sự chân thành và trái tim giàu lòng nhân ái đã và đang cống hiến, lan tỏa những điều tốt đẹp cho cộng đồng.

Hoa hậu Lương Thùy Linh.

Sở hữu vẻ đẹp chuẩn quốc tế, nổi bật với những kỹ năng cần thiết khi chinh chiến tại các đấu trường nhan sắc lớn cùng dự án nhân ái thiết thực và ý nghĩa “Đắp đường, xây ước mơ”, Lương Thùy Linh đang nhận được sự ủng hộ và kì vọng lớn từ khán giả. Hội tụ đầy đủ các yếu tố tiệm cận với Miss World lại sở hữu tinh thần “thiện chiến”, Lương Thùy Linh sẽ là “chiến binh nặng kí” đại diện cho Việt Nam tại Miss World 2019.

Biến áp lực thành động lực khi đến Miss World 2019

Đăng quang ngôi vị Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, Lương Thùy Linh ghi điểm trong mắt công chúng nhờ tài năng, sự thông minh cùng nhan sắc vô cùng xinh đẹp. Người đẹp tâm sự cuộc sống của cô có nhiều thay đổi, từ một sinh viên chỉ biết học và học, cô chuyển vào TP.HCM với nhịp sống khác hẳn cùng nhiều điều mới mẻ.

Thời gian qua, Lương Thùy Linh tích cực luyện tập chuẩn bị cho cuộc thi Miss World diễn ra vào tháng 11 tại Anh. Người đẹp Cao Bằng cho biết, mỗi ngày cô đều bận rộn với lịch tập catwalk, học kỹ năng biểu diễn, tạo dáng trước ống kính... bởi cô ý thức được sức nặng của vương miện và trách nhiệm của một Hoa hậu. Những điều ấy đã trở thành nguồn động lực giúp Lương Thùy Linh mạnh mẽ hơn trong hành trình lan tỏa những điều tốt đẹp đến với cộng đồng.

Không chỉ nỗ lực hoàn thành dự án nhân ái “Đắp đường, xây ước mơ” mà song song với đó, Linh còn rèn luyện những kỹ năng cần thiết theo lịch trình nghiêm ngặt được đặt ra. Linh tin là mình đã và đang chuẩn bị một hành trang vững chắc nhất trước khi tới với Miss World 2019" - Lương Thùy Linh chia sẻ.

Bên cạnh sự phấn đấu không ngừng, Lương Thùy Linh cũng thừa nhận đôi khi cô cảm thấy rất áp lực, vì Miss World là một đấu trường nhan sắc quốc tế lớn nhưng cô sẽ luôn biến áp lực thành động lực – Go girl, be your own hero.

Cô gái xinh đẹp gốc Cao Bằng cho biết, "Điểm hạn chế nhất của Linh chính là kỹ năng trình diễn và hiện nay thì điều này đã được khắc phục sau thời gian nỗ lực rèn luyện. Linh tự tin làm chủ sân khấu và toát lên thần thái cuốn hút một cách tốt nhất khi vinh dự được sải bước trên các sàn diễn thời trang lớn".

Cụ thể, Lương Thùy Linh từng đảm nhận vai trò vedette trong Tuần lễ thời trang váy cưới tại Hà Nội ngay sau đăng quang, vai trò vedette trong bộ sưu tập Life love love life của NTK Ivan Trần, vai trò vedette tại Vietnam International Fashion Week 2019 trong BST của NTK Hoàng Hải, vedette trong bộ sưu tập đến từ thương hiệu Joli Poly và vị trí first face trong Another day của NTK Lê Thanh Hòa. Đó là những sàn diễn quý giá đem lại cho Lương Thùy Linh rất nhiều kinh nghiệm và cơ hội để rèn luyện bản thân.

“Đắp đường xây ước mơ” – Dự án nhân ái mang ý nghĩa nhân văn cao đẹp

Bên cạnh gương mặt được nhận xét là đậm chất Á Đông nhưng cũng rất hiện đại, cô sinh viên trường Đại học Ngoại thương còn tạo dấu ấn đẹp bởi những hoạt động thiện nguyện tích cực, được đánh giá sẽ làm nên chuyện tại Miss World 2019.

Lương Thùy Linh khẳng định, cô tiếp tục thực hiện dự án nhân ái 'Đắp đường xây ước mơ' để dự thi Miss World 2019, dự án mang đường lên núi cho bà con trên chính quê hương Cao Bằng của cô. Đây sẽ là một con đường ngang núi kết nối sự sống của hơn 200 người dân Lũng Lìu, Lũng Lạ với thế giới bên ngoài thay thế cho con đường núi nhỏ hẹp chỉ một cơn mưa là cả 2 xóm bị cô lập hoàn toàn như trước đây.

"Dù biết đây sẽ là một dự án với muôn vàn khó khăn nhưng bằng bất cứ giá nào, Linh cũng nhất định phải mang tới cho bà con Lũng Lìu, Lũng Lạ một con đường mới di chuyển thuận lợi hơn. “ Đắp đường, xây ước mơ” không chỉ là một dự án dự thi Miss World mà là dự án của sức mạnh cộng đồng, sức một người thì khó nhưng sức nhiều người gộp lại thì không gì là không thể, kể cả việc làm đường trên núi" - Lương Thùy Linh chia sẻ.

Không ngại khó, không ngại khổ nhưng với Lương Thùy Linh, điều khó khăn nhất khi thực hiện dự án này là địa hình Lũng Lìu, Lũng Lạ thực sự hiểm trở, khó di chuyển. Đây là một bài toán khó cho quá trình vận chuyển nguyên vật liệu lên núi làm đường đối với Linh.

Cô kể, "Có những đoạn xe máy có thể đi nhưng rất nhiều đoạn nhỏ hẹp chỉ có thể đi bộ và vận chuyển vật liệu bằng sức người. Để đảm bảo an toàn, người dân thường tập trung xe máy để dưới dốc rồi đi bộ ngược lên. Trong quá trình làm đường, Linh và ekip cùng các anh bộ đội và bà con gặp thời tiết xấu, trời mưa khiến con đường núi vốn đã nhỏ hẹp lại thêm trơn trượt, đi lại vô cùng nguy hiểm. Chi phí dành cho dự án “ Đắp đường, xây ước mơ” cũng lên tới hơn 2.5 tỷ đồng, một con số quá lớn với Linh nhưng với sự chung tay góp sức từ cộng đồng, con đường mới cho bà con Lũng Lìu, Lũng Lạ đang từng ngày được thực hiện và sẽ hoàn thiện vào tháng 11 này".

Là người con của Cao Bằng, sinh ra và lớn lên tại chính mảnh đất này, Lương Thùy Linh biết rõ địa hình hiểm trở của đồi núi khiến giao thông không thuận lợi, cuộc sống của người dân gặp vô vàn khó khăn và cô luôn muốn được làm những điều tốt nhất cho quê hương mình. Nhận thức rõ được tầm quan trọng của điện, đường, trường, trạm là những nhu cầu cơ bản để phát triển cuộc sống, cho nên vì sự thiếu thốn đó mà cô ấp ủ dự định và luôn tự nhủ sẽ thực hiện và hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

Lương Thùy Linh viết thư tay chia sẻ tâm tư kêu gọi cộng đồng chung tay thực hiện dự án.

"Sau nhiều ngày đi thực tế, Linh và ekip đã cảm nhận sâu sắc những khó khăn, vất vả của người dân Lũng Lìu, Lũng Lạ khi không có đường đi. Một con đường mới tốt hơn, an toàn hơn để trẻ em được đến trường, người lớn đi làm, người bệnh được cứu chữa nhanh chóng hơn chính là điều cấp thiết nhất mà cô nhất định phải nỗ lực hoàn thành. “Đắp đường, xây ước mơ” đã được hình thành như vậy" - Lương Thùy Linh tâm sự.

Thông qua dự án, Lương Thùy Linh mong rằng “Đắp đường xây ước mơ” không chỉ là con đường kết nối sự sống của hơn 200 người dân Lũng Lìu, Lũng Lạ với thế giới bên ngoài mà còn là con đường kết nối hàng triệu những trái tim giàu lòng nhân ái trên khắp cả nước.

Cuối cùng, cô khẳng định, "Con đường sẽ không của riêng Linh hay ekip mà sẽ là con đường được xây dựng bởi tinh thần đoàn kết và sự chung tay góp sức của tất cả mọi người, của cả cộng đồng rộng lớn. “Đắp đường, xây ước mơ” chính là con đường khởi đầu, là những nền móng đầu tiên mà Linh hi vọng sẽ có thêm nhiều con đường khác đến với người dân vùng núi trên khắp cả nước"./.