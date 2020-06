Hậu Covid-19, Festival Huế 2020 chủ yếu dựa vào nội lực

Sau nhiều lần tạm hoãn do dịch Covid-19, tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết định tổ chức Festival Huế 2020 từ ngày 28/8 đến 2/9. Festival Huế lần thứ XI là cột mốc đánh dấu chặng đường 20 năm hình thành và phát triển của một Festival văn hóa- nghệ thuật- du lịch. Vượt qua những khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Kỳ Festival này minh chứng cho sức sống mãnh liệt của vùng đất cố đô, nơi tụ hội tinh hoa văn hóa của dân tộc, là cơ hội để quảng bá điểm đến thân thiện, an toàn của Huế và Việt Nam.

Lễ hội đường phố với nhiều tiết mục đặc sắc.

Festival Huế 2020 sẽ khai mạc vào ngày 28/8 và kéo dài đến ngày 2/9. Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng kế hoạch đảm bảo một kỳ lễ hội phù hợp nhưng hấp dẫn và an toàn. Ông Huỳnh Tiến Đạt, Giám đốc Trung tâm Festival Huế cho biết: đến nay, có 7 quốc gia thông tin sẽ có đoàn nghệ thuật dự Festival Huế 2020 nếu các chuyến bay mở trở lại. Tuy nhiên, theo dự báo của Tổng cục Du lịch thì khả năng là rất khó, do đó, “nguồn lực” chính trong kỳ Festival Huế lần này sẽ là các đoàn nghệ thuật và nghệ sĩ trong nước.



"Kỳ Festival này khá là đặc biệt, vì sự tham gia của quốc tế có giới hạn, khả năng cao là khó có thể tiếp nhận hầu hết các đoàn nghệ thuật đã đăng kí. Vì vậy, Ban tổ chức buộc phải cân đối chương trình, làm sao cho chương trình vừa mang tính truyền thống, phô diễn văn hóa Việt Nam, văn hóa Huế, đồng thời cũng đem lại những nét tươi mới, nghệ thuật đương đại để phục vụ công chúng", ông Huỳnh Tiến Đạt cho biết.

Festival Hue 2020 sẽ là các đoàn nghệ thuật và nghệ sĩ trong nước là chính.

Các lễ hội chính của Festival Huế lần này bao gồm chương trình nghệ thuật khai mạc, lễ hội đường phố, lễ hội ẩm thực, chương trình âm nhạc Trịnh Công Sơn, nhạc hội điện tử, trình diễn áo dài di sản... Bên cạnh đó, Ban Tổ chức sẽ đẩy mạnh các hoạt động dân gian, cộng đồng vào lễ hội. Trong suốt 5 ngày, lễ hội đường phố sẽ có các chương trình như: lễ rước Mẫu trên sông Hương; lễ rước mặt nạ tuồng; trình diễn trang phục và văn hóa các nước khu vực ASEAN...

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tại Festival, tỉnh sẽ tập trung triển khai đề án Ngày hội Áo dài Huế, với các hoạt động như: hành hương tưởng nhớ ông tổ áo dài- Chúa Nguyễn Phúc Khoát, trình diễn áo dài di sản, phát động phong trào áo dài trong cộng đồng... Ông Phan Thanh Hải cho biết, một trong những điểm nhấn là chương trình nghệ thuật với chủ đề “Ai đã đặt tên cho dòng sông” tại bến Nghinh Lương Đình của Đài Tiếng nói Việt Nam.

"Chương trình áo dài năm nay chúng tôi lựa chọn, ngoài các chương trình áo dài trong cộng đồng, chúng tôi sẽ phát động toàn bộ Huế trong thời gian Festival sẽ là nhìn thấy chỉ là một Huế của áo dài. Tức là áo dài của trong công sở, cộng đồng, trong tiểu thương và đặc biệt, cái đinh của chương trình áo dài sẽ được thực hiện vào đêm bế mạc Festival Huế", ông Phan Thanh Hải chia sẻ.

Ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định: Festival Huế 2020 sẽ là thời điểm quan trọng cho kích cầu du lịch của địa phương, tỉnh sẽ miễn 100% phí tham quan ở các điểm di sản Huế. Cùng với đó, phần lớn các lễ hội và chương trình chính của Festival Huế 2020 sẽ không bán vé. Ban Tổ chức chỉ bán vé chương trình nghệ thuật khai mạc và bế mạc để kiểm soát số lượng khán giả, nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng và du khách. Ông nhấn mạnh: "Riêng đặc thù năm nay, mình hướng đến thị trường trong nước và đồng thời mình cũng sử dụng các đoàn nghệ thuật của các đơn vị ở trong tỉnh.Rồi mình cũng sẽ sử dụng các lễ hội, tổ chức thêm các cuộc như: marathon, đua xe đạp, đua SUP (ván chèo đứng) tạo ra một thông điệp về một sức sống mới sau khi mà dịch bệnh vừa đi qua".

Với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển- Huế luôn luôn mới”, Festival Huế 2020 sẽ mang lại cho người tham dự những trải nghiệm, khám phá mới lạ, độc đáo, sâu sắc về văn hóa, lịch sử và nghệ thuật của vùng đất cố đô và của Việt Nam. Festival Huế 2020 sẽ là nơi hội tụ những chương trình biểu diễn hấp dẫn, luôn luôn mới, diễn ra trên những sân khấu chính ở Ngọ Môn, sân khấu quảng trường Quốc Học và những tụ điểm biểu diễn trên các tuyến đi bộ ở trung tâm thành phố Huế./.