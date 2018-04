Hình ảnh: Rực rỡ sắc màu khai mạc Festival Huế 2018

Rực sáng pháo hoa trong tiết mục mở màn Khúc Giao mùa ngày hội. Những tà áo dài trắng thướt tha trong tiết mục “Nón Bài Thơ – Tà Áo Dài Xứ Huế”. Các võ sinh môn phái Vạn An đã biểu diễn tiết mục Nghinh Hội Đăng Đàn. Tiết mục múa lửa của các võ sinh nhỏ tuổi môn phái Vạn An được nhiều người thích thú và thán phục. Tiết mục “Hùng thiêng Thăng Long Hà Nội” do ca sĩ Lê Anh Dũng trình bày. Các nghệ sỹ đến từ nước Nga đã làm cho sân khấu rộn rã bởi điệu nhảy truyền thống. Một chút nhẹ nhàng một chút đồng quê trên sân khấu của lễ khai mạc qua tiết mục Hát múa: Ân tình xứ Nghệ do đoàn của trung tâm bảo tồn và phát huy dân ca xứ Nghệ. Rất Huế trên sân khấu của đêm khai mạc. Đoàn nghệ thuật Chiết Giang, Trung Quốc gửi đến khán giả bài múa truyền thống độc đáo. Những điệu vũ truyền thống của Hàn Quốc gây được sự thích thú cho khán giả cố đô. Điệu múa trống truyền thống của Hàn Quốc được biểu diễn bởi những nữ diễn viên cực kỳ xinh đẹp. Một em bé được cha cõng lên cổ để xem các tiết mục trên sân khấu khai mạc, dàn đèn chiếu cho sân khấu hơi cao so với 2 khán đài ở 2 bên làm cho việc theo dõi bị một chút khó khăn. Người dân Huế theo dõi chăm chú phía sau hàng rào. Các diễn viên xinh đẹp của đoàn Trung Quốc đang chuẩn bị cho tiết mục của mình. Tiết mục cuối cùng" Tỏa sáng cùng Festival" biểu diễn dưới màn pháo hoa nghệ thuật, chính thức khai mạc Festival Huế 2018 hứa hẹn nhiều điều thú vị cho du khách. Ông Nguyên Dung trưởng ban tổ chức Festival Huế 2018 chụp lưu niệm với các nghệ sỹ quốc tế.

Rực sáng pháo hoa trong tiết mục mở màn Khúc Giao mùa ngày hội. Những tà áo dài trắng thướt tha trong tiết mục “Nón Bài Thơ – Tà Áo Dài Xứ Huế”. Các võ sinh môn phái Vạn An đã biểu diễn tiết mục Nghinh Hội Đăng Đàn. Tiết mục múa lửa của các võ sinh nhỏ tuổi môn phái Vạn An được nhiều người thích thú và thán phục. Tiết mục “Hùng thiêng Thăng Long Hà Nội” do ca sĩ Lê Anh Dũng trình bày . Các nghệ sỹ đến từ nước Nga đã làm cho sân khấu rộn rã bởi điệu nhảy truyền thống . Một chút nhẹ nhàng một chút đồng quê trên sân khấu của lễ khai mạc qua tiết mục Hát múa: Ân tình xứ Nghệ do đoàn của trung tâm bảo tồn và phát huy dân ca xứ Nghệ . Rất Huế trên sân khấu của đêm khai mạc . Đoàn nghệ thuật Chiết Giang, Trung Quốc gửi đến khán giả bài múa truyền thống độc đáo. Những điệu vũ truyền thống của Hàn Quốc gây được sự thích thú cho khán giả cố đô. Điệu múa trống truyền thống của Hàn Quốc được biểu diễn bởi những nữ diễn viên cực kỳ xinh đẹp. Một em bé được cha cõng lên cổ để xem các tiết mục trên sân khấu khai mạc, dàn đèn chiếu cho sân khấu hơi cao so với 2 khán đài ở 2 bên làm cho việc theo dõi bị một chút khó khăn. Người dân Huế theo dõi chăm chú phía sau hàng rào. Các diễn viên xinh đẹp của đoàn Trung Quốc đang chuẩn bị cho tiết mục của mình. Tiết mục cuối cùng" Tỏa sáng cùng Festival" biểu diễn dưới màn pháo hoa nghệ thuật, chính thức khai mạc Festival Huế 2018 hứa hẹn nhiều điều thú vị cho du khách. Ông Nguyên Dung trưởng ban tổ chức Festival Huế 2018 chụp lưu niệm với các nghệ sỹ quốc tế.