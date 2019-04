Tối 24/4, vở kịch hát “Hoa lửa Truông Bồn” chính thức đến với khán giả phương Nam. Đông đảo người xem tại Nhà hát Bến Thành, TPHCM đã không kiềm được nước mắt khi hòa mình vào không gian đậm chất lịch sử của những năm tháng hào hùng với phần hóa thân xuất sắc của dàn diễn viên chuyên nghiệp. Vở diễn do Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP HCM và Tập đoàn SenGroup tài trợ sẽ diễn ra trong 3 đêm 24-26/4.

Vở kịch hát “Hoa lửa Truông Bồn” của PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ được công diễn tại Nhà hát Bến Thành, TP HCM.

Thực hiện âm mưu dồn bom đạn hủy diệt huyết mạch Truông Bồn thuộc xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, từ năm 1964 đến năm 1968, giặc Mỹ trút xuống mảnh đất anh hùng này gần 19.000 quả bom các loại và hàng chục ngàn quả tên lửa, tàn phá 211 thôn, làng dọc tuyến đường, sát hại nhiều người dân, phá hủy hàng trăm xe ô tô, hàng trăm khẩu pháo của bộ đội ta. Trong trận chiến cam go này, trên 1.240 bộ đội, thanh niên xung phong, công nhân ngành giao thông, dân quân tự vệ trên cung đường dũng cảm chiến đấu và anh dũng hy sinh.

Vở kịch hát Hoa lửa Truông Bồn làm thổn thức trái tim khán giả phương Nam.

“Hoa lửa Truông Bồn” do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam viết kịch bản nhằm tri ân sự hy sinh cao đẹp đó. Vở diễn gồm 4 cảnh. Trong đó từng đoạn cảnh mở ra hồi ức của các chiến sĩ thanh niên xung phong của Đại đội 317 – Đội 65 – Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ, cứu nước tỉnh Nghệ An nhớ về một thời hoa lửa tại địa danh Truông Bồn. Vở diễn giàu cảm xúc này do nghệ sĩ Nguyễn Anh Ninh chuyển thể dân ca Nghệ Tĩnh và Nghệ sĩ nhân dân Lê Hùng làm đạo diễn, Nghệ sĩ nhân dân Trịnh Hồng Lựu chỉ đạo nghệ thuật. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, tác giả “Hoa lửa Truông Bồn” cho biết, vở kịch hát này bên cạnh yếu tố nghệ thuật độc đáo còn truyền đi thông điệp đầy tính nhân văn.

“Chúng ta ca ngợi công lao, sự hy sinh anh dũng của những người đã ngã xuống trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trong đó có các tiểu đội của Truông Bồn. Chúng ta tự hào về truyền thống của dân tộc Việt Nam chúng ta. Đó là truyền thống xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Chúng tôi cũng muốn gửi gắm đến thế hệ trẻ rằng chúng ta có cuộc sống ngày hôm nay, đầy đủ, thậm chí khá giả hơn nhưng không được quên xương máu của cha ông đã nghã xuống và chúng ta phải biết trân quý những điều đó”- PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ cho biết.

Nhiều năm đã trôi qua, sự kiện Truông Bồn đã đi vào lịch sử như một huyền thoại. Thế nhưng, với những nghệ sĩ hóa thân vào vở kịch “Hoa lửa Truông Bồn” hôm nay, mọi thứ sống động đến nghẹn ngào. Trước khi vào TPHCM, Nghệ sĩ nhân dân Trịnh Hồng Lựu, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn và Phát huy di sản Dân ca xứ Nghệ cùng đoàn diễn viên đã có gần 20 suất diễn tại Nghệ An và Hà Nội. Thế nhưng, suất diễn nào cũng trọn vẹn cảm xúc như lần đầu tiên.

Nghệ sĩ nhân dân Trịnh Hồng Lựu chia sẻ: “Tôi nghĩ đến sự hy sinh, mất mát của những lực lượng thanh niên xung phong và tôi hóa thân vào chính họ. Tôi hiểu được nỗi đau, sự mất mát, sự thiệt thòi của những nữ thanh niên xung phong ngày ấy. Chính vì vậy, mỗi đêm diễn chúng tôi có một cảm xúc khác nhau. Nhiều khi tôi phảm kìm nén cảm xúc của mình để khỏi bật ra tiếng khóc để nước mắt khỏi tuôn rơi. Nước mắt tuôn rơi ấy chính là giọt nước mắt thật của người nghệ sĩ hôm nay cảm nhận về cuộc sống của các nữ thanh niên xung phong ngày ấy”.

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ chụp ảnh cùng với mọi người sau vở diễn.

Không chỉ tái hiện lại sự khốc liệt của chiến tranh mà “Hoa lửa Truông Bồn” còn ca ngợi tình yêu yêu cuộc sống, sự lãng mạn cách mạng của lực lượng thanh niên xung phong ngày ấy. Họ cống hiến hết mình, vô tư và trong sáng. Chỉ mấy tiếng đồng hồ nữa họ được về với gia đình, với ruộng đồng, lớp học. Có người mấy hôm sau sẽ làm đám cưới. Thế nhưng, họ vẫn ở lại chiến trường cùng nhau sang lấp hố bom để xe tiếp vận vào miền Nam. Và trong đợt trút bom kinh hoàng đó, những anh hùng trẻ tuổi đã mãi mãi không trở về.

Những tình tiết chân thật cùng phần thể hiện giàu cảm xúc của các diễn viên đã giúp “Hoa lửa Truông Bồn” chạm đến trái tim người xem qua từng chi tiết, lời thoại trong âm hưởng đằm thắm đến nao lòng của điệu dân ca ví giặm. Điều này càng thiêng liêng hơn với những người con xứ Nghệ xa quê. Rơm rớm nước mắt khi nghe điệu ví giặm quê mình giữa TP HCM những ngày cuối tháng Tư lịch sử, ông Nguyễn Văn Cần cho biết mình thực sự xúc động khi xem các phân cảnh thể hiện sự hy sinh của thế hệ đi trước.

Tổng giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ phát biểu tại buổi diễn.

“Tôi sống xa quê nên mỗi khi có đoàn nghệ thuật của Nghệ An vào trong này lưu diễn thì luôn sắp xếp thời gian tới dự để được xem những chương trình truyền thống quê hương như Hoa lửa Truông Bồn. Đây là địa danh rất linh thiêng, vừa là bản anh hùng ca của quân và dân Nghệ An, nhất là những người trẻ tuổi đã hy sinh trong những ngày cuối của cuộc chiến tranh giải phóng đất nước.”- ông Nguyễn Văn Cần chia sẻ.

Không chỉ tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ ngày hôm nay về ý nghĩa to lớn của chiến thắng Truông Bồn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, “Hoa lửa Truông Bồn” còn khẳng định truyền thống uống nước nhớ nguồn của Đảng, Nhà nước, và nhân dân ta đối với các anh hùng, liệt sĩ cũng như các gia đình có công với cách mạng, đã đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ đất nước. Điều này khiến nhiều khán giả trẻ cảm thấy xúc động. Cùng bạn bè đến xem vở kịch hát về chủ đề lịch sử, Võ Thị Thanh Trà, một bạn trẻ sống tại quận 1 không giấu được nước mắt khi rời sân khấu.

“Là một người trẻ sinh ra trong thời bình và lớn lên tại miền Nam, trước giờ em ít nghe đến địa danh Truông Bồn. Hôm nay khi biết đến vở kịch này em cảm thấy rất tò mò muốn xem thử. Khi được xem xong hết vở kịch, em thấy vô cùng xúc động trước sự hy sinh của những người đi trước. Em tự hứa với bản thân phải cố gắng, nỗ lực để hoàn thành tốt trách nhiệm của mình và chung tay xây dựng đất nước ngày càng tốt đẹp hơn.”- Võ Thị Thanh Trà chia sẻ.

Đêm diễn đầu tiên của “Hoa lửa Truông Bồn” tại TP HCM đã khép lại trong sự luyến tiếc, xúc động của đông đảo người xem. Nhiều người cho biết vở kịch hát độc đáo này là món quà tinh thần ý nghĩa và khá bất ngờ cho người dân thành phố mang tên Bác khi dịp kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã đến rất gần. Trong hai ngày tới vở kịch hát này tiếp tục được diễn tại Nhà hát Bến Thành để phục vụ khán giả khu vực phương Nam./.

