Họa sĩ vẽ tranh bằng miệng: Truyền cảm hứng trong từng nét cọ

Cuộc đời của Châu xuất phát từ làng trẻ Hòa Bình, nơi những ông bố bà mẹ bất lực trước số phận của con mình đành bỏ các em từ khi mới sinh ra. Ngay từ khi chào đời, do bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam nên Châu bị khuyết tật ở cánh tay và chân. Cậu đi lại bằng đầu gối - một cách di chuyển mà theo cậu, là bất đắc dĩ lắm nhưng đành phải chấp nhận. Châu lớn lên cùng những anh em bè bạn đồng cảnh ngộ với mình tại làng Hòa Bình.



Với Châu khi còn là cậu bé năm lên 9, cảm giác thật vui sướng và hạnh phúc khi được cầm trên tay những màu sắc, và cứ dần dần niềm đam mê trỗi dậy lúc nào không hay. Tuy nhiên điều này thật khó khăn vì tay của Châu bị dị tật, một bức tranh ngót nghét mất từ 5 đến 6 tiếng đồng hồ. Rồi những cây bút chì bắt đầu gãy... nhưng tất cả đều không thể cản được ước mơ, khát vọng của Châu.

Những bức họa được châu vẽ bằng miệng. Ảnh: Hữu Khoa

17 tuổi và cậu chính thức bước ra khỏi làng Hòa Bình, tự bước đi trên con đường của riêng mình, tự mở phòng tranh, dạy học, và kiếm sống bằng nghề họa sĩ, cái nghề mà khi rời khỏi làng, nhiều người đã nói với Châu rằng anh hãy thôi nuôi mộng hão huyền đi.

Khi phòng tranh được dựng lên rất là trống, hầu như không có khách. Rồi nhiều người bắt đầu tò mò, họ cảm thấy những bức vẽ bằng miệng thật kì lạ và lạ hơn nữa là màu sắc của chúng. Dần dần phòng tranh đi lên từ những bức tranh ít ỏi và nhiều tác phẩm hơn.

Châu có những lứa học trò theo cậu học vẽ tranh, nhưng cậu không nghĩ mình là một ngôi sao thực sự đối với các em. Cậu chỉ là một người bình thường, chính xác hơn là một người truyền cảm hứng.

Điều đáng ngạc nhiên, mỗi ngày Châu chỉ ngủ 4 tiếng đồng hồ. Bởi, chàng hoạ sĩ này phải vừa sáng tác tranh, vừa soạn thảo bài vẽ cho học viên và còn tham gia hỗ trợ hình ảnh cho một số đạo diễn, nhà làm phim.

Lê Minh Châu bên những tác phẩm của mình. Ảnh: Hữu Khoa

“Thời gian đầu nhiều người khuyên mình nên ngủ 8 tiếng, hoạt động ít hơn để giữ sức khoẻ. Nhưng với mình không bao giờ là đủ thời gian để mình có thể hoạt động nghệ thuật và hoạt động vì cộng đồng”, Châu chia sẻ, vẫn với đôi mắt sáng rực, ngập tràn niềm tin và khát vọng.



Hành trình vượt lên số phận của Lê Minh Châu đã được thể hiện suốt 34 phút trong phim "Chau, beyond the Lines". Đây là bộ phim tài liệu do nữ đạo diễn Courtney Marsh người Mỹ thực hiện trong vòng 7 năm, phim đã được Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh nước Mỹ (AMPAS) trao đề cử Top 5 phim tài liệu ngắn xuất sắc tại Oscar 2016. Năm 2017, Lê Minh Châu chính thức trở thành 1 trong 10 Nhân vật truyền cảm hứng của giải thưởng WeChoice Awards 2016.

Hành trình từ một cậu bé bị nhiễm chất độc màu da cam trong làng Hòa Bình đến một người họa sĩ tài năng, Lê Minh Châu đã tự vượt qua cái bóng của chính mình để vẽ cho đời niềm lạc quan và tình yêu cuộc sống.

Nữ doanh nhân Trần Uyên Phương ấn tượng trước khát vọng và hoài bão của Châu.

Trong một lần cùng chương trình “Nối trọn yêu thương” đến thăm phòng tranh của Châu, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát - Trần Uyên Phương rất ấn tượng với những bức họa do Châu vẽ và cô đặc biệt khâm phục trước tinh thần và ý chí của Châu.

Nữ doanh nhân chia sẻ, nếu cuộc đời kém may mắn của anh là gam màu trầm thì những bức tranh hầu hết đều vẽ bằng gam màu tươi sáng, như cách anh sống luôn lạc quan và trọn vẹn. Châu bền bỉ cống hiến cho nghệ thuật suốt 20 năm, kết hợp những chất liệu khác nhau, tạo ra tác phẩm riêng biệt. Châu phá vỡ những quy tắc, vượt qua những giới hạn - điều tưởng chừng như không thể.

Điều này cũng tương tự như tinh thần của ái nữ nhà Tân Hiệp Phát khi viết cuốn sách “Vượt lên người khổng lồ” được Forbesbooks xuất bản hồi 2018, đó là dám ước mơ lớn và hành động mỗi ngày để đạt ước mơ đó. Trong cuốn sách cô đã chia sẻ câu chuyện về “Biến điều không thể thành có thể” của doanh nghiệp tư nhân Việt Nam, về một Tân Hiệp Phát nuôi dưỡng khát vọng có một thương hiệu Việt tồn tại 100 năm./.