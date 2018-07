Hoàng My “dũng cảm” chở Mâu Thuỷ vượt đường đèo lên Sapa tặng sách

Góp mặt tại hành trình đi xe sang tặng sách quý ở Lào Cai có Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Á hậu Hoàng My, Á hậu Mâu Thủy. Ba cô gái đã nhận được nhiều tình cảm của người dân nơi đây khi đến thư viện tỉnh ký tặng 6.000 cuốn sách. Sau khi buổi giao lưu kết thúc, Hoàng My khiến nhiều người chú ý khi cô đích thân lái xéang chở sách và Mâu Thủy từ TP Lào Cai lên Sapa. Nét đẹp khoẻ khoắn của Á hậu Hoàng My. Đến nơi, hai người đẹp ký và trao tặng sách cho các em nhỏ. "Khuyến học, Nghĩ giàu làm giàu, Quốc gia Khởi nghiệp, Đắc Nhân tâm, Không bao giờ là thất bại – Tất cả là thử thách" là những cuốn sách được trao cho đồng bào dân tộc. Á hậu Hoàng My thân thiết bên đồng bào dân tộc. Được biết, chặng cuối cùng của hành trình trao tặng sách là Cần Thơ - Cà Mau./.

Góp mặt tại hành trình đi xe sang tặng sách quý ở Lào Cai có Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Á hậu Hoàng My, Á hậu Mâu Thủy. Ba cô gái đã nhận được nhiều tình cảm của người dân nơi đây khi đến thư viện tỉnh ký tặng 6.000 cuốn sách. Sau khi buổi giao lưu kết thúc, Hoàng My khiến nhiều người chú ý khi cô đích thân lái xéang chở sách và Mâu Thủy từ TP Lào Cai lên Sapa. Nét đẹp khoẻ khoắn của Á hậu Hoàng My. Đến nơi, hai người đẹp ký và trao tặng sách cho các em nhỏ. "Khuyến học, Nghĩ giàu làm giàu, Quốc gia Khởi nghiệp, Đắc Nhân tâm, Không bao giờ là thất bại – Tất cả là thử thách" là những cuốn sách được trao cho đồng bào dân tộc. Á hậu Hoàng My thân thiết bên đồng bào dân tộc.

Được biết, chặng cuối cùng của hành trình trao tặng sách là Cần Thơ - Cà Mau./.