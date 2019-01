Hoàng tử, Công chúa nước Anh siêu dễ thương qua ống kính “mẹ” Kate

Nhiều người nghĩ rằng, những bức ảnh của các Hoàng tử và Công chúa nước Anh đều do nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp của Hoàng gia chụp. Thực tế có rất nhiều bức ảnh xuất sắc trong số đó là do chính Công nương Kate chụp, như bức này chụp Hoàng tử bé nhất, Louis, lúc 3 ngày tuổi (26/4/2018). Đây là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của Hoàng gia Anh năm 2018 khi Công chúa Charlotte, 3 tuổi, thơm lên trán Hoàng tử bé Louis. Điều thể hiện nét truyền thống gia đình ở đây là cô bé mặc chiếc áo khoác len màu xanh hải quân mà anh trai George đã mặc 2 năm trước. Mẹ Kate đã rất tự hào khi chụp lại bức ảnh ngày đầu tiên đi mẫu giáo của Công chúa Charlotte trong chiếc váy dạ màu đỏ đậm với giày cùng tông cùng chiếc khăn len và balo màu hồng như bào bé gái khác. Điện Kensington cho biết, Hoàng tử William và Công nương Kate rất hạnh phúc chia sẻ 2 bức ảnh của Công chúa Charlotte do chính Công nương chụp vào ngày đầu tiên đi học. Vào sinh nhật lần thứ 2 của Công chúa Charlotte, Cung điện Kensington lại công bố bức ảnh đáng yêu này do Công nương Kate chụp. Ngày đầu tiên đi học của Hoàng tử George hồi tháng 1/2016. Qua ống kính của mẹ Kate, có thể thấy George tỏ ra thoải mái hơn nhiều so với bị phóng viên chụp. Cậu bé trông rất sẵn sàng tới trường. “Sự nghiệp” làm “nhiếp ảnh gia Hoàng gia chuyên nghiệp” của Công nương Kate có lẽ bắt đầu năm 2015 với tấm ảnh chính thức đầu tiên của Công chúa Charlotte mới sinh và Hoàng tử George tại nhà ở Anmer Hall, Norfolk. Nhiếp ảnh gia Hoàng gia chuyên nghiệp của The Sun Arthur Edwards với kinh nghiệm hơn 40 năm làm công việc này cũng phải nhận xét rằng: “Công nương Kate rất giỏi chụp chân dung.” “Cô ấy khiến khuôn hình đầy đặn và sử dụng ánh sáng tự nhiên.” “Cô ấy chớp được những khoảnh khắc tuyệt vời của các con.” Công nương Kate học chuyên ngành lịch sử nghệ thuật ở trường đại học và chụp ảnh là sở thích của cô từ trước khi trở thành người của Hoàng gia Anh. Với ánh sáng hoàn hảo và cảnh nền mờ nhẹ nhàng, nhiều tấm ảnh về công chúa Charlotte do Công nương Kate chụp có thể bị hiểu nhầm là do thợ ảnh chuyên nghiệp chụp./.

