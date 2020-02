Hội An dừng các hoạt động lễ hội đầu xuân để phòng chống dịch bệnh

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu dừng lễ hội chưa khai mạc để tránh dịch bệnh, UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các ngành, địa phương trước mắt dừng 3 lễ hội diễn ra vào tháng Giêng hằng năm gồm: Lễ tế tiền hiền Cẩm Kim, Hội bắp nếp Cẩm Nam và giải đua ghe “đảo thủy đầu xuân”.

Lễ hội cầu Bông làng rau Trà Quế.

Các lễ hội đầu xuân ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam thường thu hút rất đông người dân và du khách đến xem. Lễ hội Cầu bông làng rau Trà Quế diễn ra vào ngày Mồng 7 Tết tại làng Trà Quế, xã Cẩm Hà. Đây là dịp để người dân trong làng tỏ lòng biết ơn đến những người đã có công khai phá nên làng rau lâu năm và nổi tiếng này.



Lễ hội bắp nếp Cẩm Nam diễn ra vào ngày 15 và 16 tháng Giêng nhằm khuyến khích người dân địa phương tăng gia sản xuất. Lễ hội thu hút sự quan tâm của du khách trong nước và nước ngoài. Lễ Tết Nguyên tiêu là đêm rằm đầu tiên trong năm, hay còn gọi là tết Thượng Nguyên, là ngày lễ Tết mang nhiều ý nghĩa tâm linh đối với cư dân Hội An. Lễ giỗ tổ nghề mộc Kim Bồng diễn ra tại đình Tiền Hiền, thôn Trung Châu, xã Cẩm Kim nhằm tri ân công đức của các bậc tiền nhân đã có công mở đất lập làng…

Du khách đeo khẩu trang tham quan phố cổ Hội An.

Bà Trương Thị Ngọc Cẩm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Truyền hình thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, các hoạt động này phải tạm dừng để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách trong thời điểm xảy ra dịch dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.



Ví dụ Lễ tế tiền hiền, phần lễ thì người dân họ cúng là bình thường, tâm linh, tín ngưỡng thôi, còn không tổ chức các hoạt động. Phần hội là cắt hết, không tổ chức. Tỉnh Quảng Nam chiều hôm qua họp chỉ đạo rồi, nói chung hạn chế đông người. Phần hội địa phương mà chưa tổ chức, chưa diễn ra thì thôi tạm dừng - bà Ngọc Cẩm cho biết./.