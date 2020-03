Hội An sẽ đóng cửa di tích nếu phát hiện nhiều trường hợp mắc Covid-19

Hiện tại, các điểm di tích vẫn mở cửa đón khách, rất nhiều nguồn khách (chủ yếu khách châu Âu) đến tham quan đô thị cổ mỗi ngày. Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch phụ trách UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện có hơn 8.000 khách đang lưu trú trên địa bàn. 11 điểm bán vé vẫn mở cửa phục vụ, với lượng bán ra khoảng 1.300 vé mỗi ngày. 2 cửa bán vé tạm dừng phục vụ vào ban đêm.

Hội An vẫn còn khá đông du khách tham quan.

Thành phố Hội An cũng cho dừng hoạt động đưa đón khách tham quan đối với 2 làng nghề, đó là làng gốm Thanh Hà và làng rau Trà Quế.

Phó Chủ tịch phụ trách UBND thành phố Hội An cũng cho biết thêm trong khi lượng khách Hàn Quốc, Trung Quốc không còn đến Hội An thì khách du lịch đến từ các nước Mỹ, Úc và một số nước Châu Âu vẫn đến Hội An bình thường.

Hiện chưa có chủ trương đóng cửa di tích từ phía Chính phủ nên thành phố Hội An vẫn tiếp đón và tổ chức tham quan cho du khách. "Tuy nhiên, đi cùng với việc đó thì chúng tôi cũng thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa. Quán triệt cho toàn bộ anh em hướng dẫn viên, các lượng lượng bán vé, kiểm soát vé và các cán bộ ở các điểm di tích thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, rửa tay hằng ngày và hạn chế tiếp xúc gần với khách tham quan. Trong trường hợp nếu như có dương tính nhiều trên địa bàn qua xét nghiệm thì chúng tôi sẽ tính đến giải pháp đóng cửa di tích, ông Nguyễn Văn Sơn cho biết./.