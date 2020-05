Tối 16/5, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế thuộc Quần thể Du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Hạ Long đã diễn ra Chương trình nghệ thuật Chào hè Hạ Long - Quảng Ninh 2020. Đây là một trong những hoạt động mở màn cho chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch của tỉnh Quảng Ninh mùa Hè năm 2020.

Chương trình nghệ thuật Chào hè Hạ Long - Quảng Ninh 2020 được dàn dựng công phu, hoành tráng, rực rỡ sắc màu. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Phát biểu khai mạc chương trình nghệ thuật Chào hè Hạ Long - Quảng Ninh 2020, ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định Quảng Ninh quyết tâm, đồng lòng khôi phục kinh tế, lấy lại đà tăng trưởng cho du lịch sau đại dịch Covid-19.

Trong đó tập trung các biện pháp như miễn, giảm phí và lệ phí để kích cầu du lịch; đưa vào khai thác các sản phẩm mới, độc đáo hấp dẫn du khách; môi trường du lịch được đảm bảo an toàn cao nhất về an ninh trật tự và sức khỏe... Qua đó chuyển tải mạnh mẽ thông điệp Hạ Long - Quảng Ninh – Điểm đến an toàn, thân thiện, mến khách và “Nụ cười Hạ Long” tỏa sáng.

Ngay sau chương trình kết thúc, sẽ có hơn 70 sự kiện Văn hóa, Thể thao và Du lịch được tổ chức tại các địa phương từ giờ đến hết năm trong đó có những lễ hội văn hóa bản địa, vốn là thế mạnh riêng có của Quảng Ninh.

Ông Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh nói:“Chúng tôi đưa ra một số chính sách kích cầu để có hỗ trợ cho khách du lịch có điều kiện hơn để tới Quảng Ninh. Trong đó đã xây dựng được hệ thống giảm giá hấp dẫn nhưng chất lượng dịch vụ vẫn đảm bảo. Chúng tôi mong muốn khi du khách tới Quảng Ninh có trải nghiệm tốt nhất”./.