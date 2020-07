Khai mạc Liên hoan sân khấu Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân

Tối 16/7, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân (CAND)” lần IV năm 2020.

Tối 16/7, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân (CAND)” lần IV năm 2020.