Nhân kỷ niệm 46 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giữa Việt Nam và Pháp, ngày 19/4, tại Trường Đại học An Giang, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam phối hợp Uỷ ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức Tuần lễ văn hóa Pháp tại An Giang.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Pháp tại Việt Nam.

Tuần lễ văn hóa Pháp tại An Giang diễn ra từ ngày 19-26/4/2019 với nhiều hoạt động giao lưu, giới thiệu văn hóa Pháp được tổ chức như: Triển lãm ảnh “Pháp-Việt Nam” của 2 nhiếp ảnh gia Nguyễn Xuân Khánh và Nicolas Cornet tại Trường Đại học An Giang, giới thiệu những nét văn hóa, công trình kiến trúc độc đáo, tiêu biểu của hai nước Pháp và Việt Nam qua góc nhìn của 2 nhiếp ảnh gia người Việt Nam và Pháp.

Các đại biểu cùng xem triển lãm ảnh.



Trong dịp Tuần lễ văn hóa Pháp tại An Giang còn là dịp để công chúng yêu điện ảnh được thưởng thức những bộ phim Pháp đặc sắc, gây tiếng vang lớn trong thời gian gần đây qua Festival phim Pháp; cùng với đó là chương trình biễu diễn nghệ thuật Pháp-Việt Nam…

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Tuần lễ văn hóa Pháp tại An Giang là sự kiện góp phần khẳng định vai trò, vị thế của tỉnh An Giang trong tổng thể quan hệ song phương Việt Nam-Pháp. Bên cạnh đó, Tuần lễ văn hóa Pháp tại An Giang sẽ đóng góp tích cực cho công tác quảng bá ngôn ngữ và văn hóa Pháp tại An Giang nói riêng, Việt Nam nói chung, từ đó làm sâu sắc thêm mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Nhiều bức ảnh mang đậm nét văn hóa, công trình kiến trúc độc đáo, tiêu biểu của hai nước Pháp và Việt Nam được triển lãm tại đây.

Phát biểu tại buổi khai mạc Tuần lễ văn hóa Pháp tại An Giang, ngài Bertrand Lortholary, Đại sứ Pháp tại Việt Nam khẳng định, Tuần lễ văn hóa Pháp tại An Giang là cầu nối tạo sự gắn kết mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Pháp.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Đồng thời, sự kiện còn là dịp để Pháp thể hiện sự hiện diện ngày càng mạnh mẻ hơn ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam; Pháp mong muốn sẽ được được tham gia nhiều hơn vào sự phát triển của An Giang nói riêng và Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung nhất là ở các lĩnh vực về giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học và thích ứng biến đổi khí hậu..../.