Kỳ Duyên thân thiết trò chuyện với Huyền My, đập tan tin đồn bất hòa

Sáng nay (14/3), Hoa hậu Kỳ Duyên xuất hiện tại Họp báo khởi động cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 – Dấu ấn 30 năm Hoa hậu Việt Nam. Sự kiện được tổ chức tại Lotte Legend Hotel Saigon (TP.HCM). Người đẹp chọn cho mình bộ áo dài họa tiết. Kỳ Duyên ngày càng được khen ngợi bởi thần thái kiêu sa. Hoa hậu Kỳ Duyên cho biết, cô cảm thấy rất vui khi được trở lại với cuộc thi trong chương trình kỷ niệm 30 năm tổ chức Hoa hậu Việt Nam. Lần trở lại với Hoa hậu Việt Nam năm nay của Kỳ Duyên khiến nhiều người bất ngờ bởi từng có scandal cô mâu thuẫn với BTC cuộc thi. Trước đó, năm 2016, Hoa hậu Kỳ Duyên vì vướng phải scandal hít bóng cười nên toàn bộ các hoạt động đồng hành cùng cuộc thi đều bị cắt bỏ. Thậm chí trong đêm chung kết Kỳ Duyên cũng không được mời tham dự để trao vương miện cho người kế nhiệm. Tuy nhiên, năm nay, Kỳ Duyên sẽ trở lại để đồng hành cùng Hoa hậu Việt Nam 2018. Á hậu Huyền My cũng xuất hiện tại sự kiện. Người đẹp diện bộ áo dài đẹp mắt. Năm qua, Huyền My có thành tích lọt top 10 Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017. Đây là thành tích cao nhất của một đại diện Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp quốc tế năm qua. Hoa hậu Kỳ Duyên và Á hậu Huyền My thân thiết trò chuyện, đập tan tin đồn bất hòa. Trước đó nhiều người cho rằng hai người đẹp có mâu thuẫn vì Huyền My "chơi xấu" Kỳ Duyên. Chia sẻ về mối quan hệ với Huyền My, Kỳ Duyên cho biết cả hai không quá thân vì ở 2 thành phố khác nhau, nhưng khi gặp nhau vẫn chào và hỏi thăm nhau. Không có một vấn đề gì cả. Tại sự kiện, Huyền My và Kỳ Duyên thường xuyên đứng cạnh nhau khi chụp hình. Hoa hậu Việt Nam 2018 chính thức khởi động cuộc thi thứ 16. Năm nay, hai đêm chung khảo khu vực lần lượt diễn ra vào tháng 6 ở Quy Nhơn (miền Nam) và tháng 7 ở Cửa Lò - Nghệ An (miền Bắc). Vòng chung kết chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ 23/8 đến 16/9 tại Cocobay Đà Nẵng, giai đoạn 2 từ 17/9 đến 22/9 tại TPHCM. Đêm chung kết diễn ra lúc 20h ngày 22/9 tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TPHCM và được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam.

