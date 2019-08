Kỳ Duyên, Tú Anh xót xa bé trai trường Gateway bị bỏ quên trong xe

Trước sự việc cháu bé Lê Hoàng Long (6 tuổi), học sinh lớp 1 trường quốc tế Gateway tử vong trên xe đưa đón học sinh của cơ sở giáo dục này, nhiều người đã không giấu được cảm xúc xót xa. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước cách thức làm việc vô trách nhiệm, quy trình vận hành lỏng lẻo của nhà trường.

Trường quốc tế Gateway.

Trên trang cá nhân, hotgirl-người mẫu Mi Vân cũng có con gái Bào Ngư đang học tại trường Gaeway bày tỏ sự hoang mang: "Em mới lớp 1 thôi, em còn non quá, ngày thứ 2 cắp sách đến trường đã không bao giờ được về nhà nữa. Lỗi lầm và sự tắc trách của người lớn đã làm em mất mạng, mất hết cả tương lai, bố mẹ mất con... 1 cách vô cùng oan uổng và xót xa. Từ hôm qua đến giờ hoang mang, trăn trở để tìm ra giải pháp tốt nhất cho con mà vẫn chưa nghĩ ra cách nào. Sáng muốn cho con nghỉ học mà con tha thiết đòi đi, lại đành phải cho đi mà vẫn lo ngay ngáy đứng ngồi không yên, không muốn con phải đối mặt và biết quá rõ chi tiết tường tận sự việc quá kinh khủng này, đến phụ huynh còn shock nữa là các con.

Mi Vân có con gái đang học tại trường Gateway.

Bào Ngư (tên con gái Mi Vân) cũng đi school bus từ những ngày đầu tiên đi học. Sáng nào cũng 6h dậy; 6 rưỡi đã lên xe rồi, làm sao mà cấm các con không ngủ được. Bây giờ nghĩ lại mà cảm thấy ớn lạnh. Bào Ngư cứ lên xe là ngủ lăn lóc không biết gì, cô gọi mãi mới dậy. May mắn là nhà xa nên con là một trong những bạn được đón đầu tiên, nên lúc nào con cũng ngồi ghế trước cạnh chú lái xe. Trường hợp em bé lớp 1 mà lại phải ngồi tít tận ghế sau cùng, mình đoán là do em nhà gần nên đón muộn, lên xe thì đã kín chỗ. Nhưng lỗi lớn nhất vẫn là do cô monitor (chủ nhiệm) quá thiếu kinh nghiệm và trách nhiệm...".

Á hậu Tú Anh.



Á hậu Tú Anh chia sẻ trên trang cá nhân: "Đọc tin mà ám ảnh kinh khủng, thậm chí còn không dám mở video ra xem nữa. Bản thân mình cũng là một người mẹ, chỉ tưởng tượng đứa trẻ mới 6 tuổi một mình trong xe 9 tiếng đồng hồ, nóng nực, khó thở, hoảng loạn đến cùng cực... mà thấy thương con với xót xa vô cùng.

Thật sự những lời giải thích từ phía nhà trường không hề thuyết phục và cũng thể chấp nhận được cho sự tắc trách này. Con đi và nỗi đau bỏ lại, mất mát này sao có thể bù đắp?".

Hoa hậu Kỳ Duyên.

Hoa hậu Kỳ Duyên ám ảnh khi đọc tin về bé trai: "Ôi đêm hôm rồi mà còn đau xót như này... xem clip mà thấy bế cháu bé từ xe vào cứng ngắc, ám ảnh kinh khủng. 1 người trưởng thành để trên ô tô khoá kín cửa không bật điều hoà có thể tử vong đằng này lại là em bé học lớp 1 ở trong tình trạng như thế từ sáng tới chiều...

Trường này năm nay mới đi vào hoạt động, trước đây đã là trường quốc tế liên hiệp Nhật, học phí 13,5tr/tháng chưa kể ăn và phụ phí... đây là một mức học phí không phải là thấp mà để xảy ra tình trạng để quên cháu bé ngủ quên trên xe buýt như thế này thì thực sự không thể chấp nhận được...

"Cả tối, vứt điện thoại một góc, xem phim với con trai. Chuẩn bị ngủ mới đọc tin tức mà rơi vào trạng thái kinh hoàng, đau xót đến tê người... Không dám hình dung giây phút khi cháu bé 6 tuổi một mình trên xe 9 tiếng đồng hồ, dưới nắng nóng gay gắt thế, cứ lả dần đi và rời xa cõi đời này thế nào nữa. Thương xót con đến thắt ruột, thắt tim... Chính sự tắc trách, cẩu thả, thiếu chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp đã dẫn đến thảm cảnh này! Nhà trường xin lỗi, tất nhiên rồi, nhưng có những lỗi dù xin bao nhiêu lần cũng không thể thay đổi được nữa, không thể làm gì khác nữa, quá muộn rồi...

MC Thảo Vân.

Xin chia buồn sâu sắc đến gia đình cháu bé! Hy vọng rằng tất cả các trường, các thầy cô, trong tất cả mọi chuyện, dù nhỏ nhất, hãy làm ơn coi từng em học sinh nếu không được như ruột già của mình, thì chí ít cũng là những người mang đến cho trường sự tin yêu, danh tiếng và rộng hơn chính là sự tồn tại và cả lịch sử của nhà trường - làm ơn đừng quên điều đó", MC Thảo Vân xót xa./.